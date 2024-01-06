紅到國外！台鐵1／6起在日本開賣「懷舊排骨便當」　限量600份搶光

▲台鐵攜手淡路屋 1/6起日本京王百貨開賣「懷舊排骨便當」。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本知名淡路屋締結友好，跨國合作今(6日)首發在日本京王百貨開賣台鐵懷舊經典紀念款排骨便當，參加「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」，要將台鐵便當行銷到國際，今限量600份台鐵便當銷售一空，在日本引發搶購。

台鐵公司去(112)年12月8日和「株式會社淡路屋 」簽署「締結友好合作備忘錄」，首發就於今天(6日)「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」販售台鐵便當，以跨國結盟合作模式，將台鐵便當行銷國際，今限量600份台鐵便當盒組已搶購一空，可見引起日本民眾迴響之熱烈，日本民眾也敲碗期待台鐵便當每年參加該美食盛會。

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此次在日本特賣會，台鐵推出懷舊經典紀念款便當盒組，主菜為台鐵招牌滷排骨，搭配美味滷蛋及季節時蔬，淡路屋並依據日本飲食習慣製作優化調整，具異國台灣味，成會場上吸睛亮點品項。

台鐵公司便當盒組則含復刻懷舊鋼盒及台鐵工字軌紀念手提袋，復刻懷舊鋼盒採用復古的鋼盒設計，便當盒上方刻有「國營台灣鐵路股份有限公司」字樣，時值台鐵公司元年，具紀念意義。

▲▼台鐵1/6起日本京王百貨開賣「懷舊排骨便當」，也結合觀光署行銷台灣鐵道觀光。（圖／台鐵）

台鐵表示，「日本第59屆元祖有名鐵路便當暨全國美食大會」自1月6日起至22日止，每日10時，於特賣會場每日限量販售，每份售價日圓3200円，今限量600份全銷售一空。

台鐵指出，此次展售活動台鐵公司結合觀光署，同步在會場進行台灣鐵道觀光行銷，介紹台灣好吃好玩好遊的特色，也引起日本媒體高度關注及報導，加深對來台旅遊的美好印象。