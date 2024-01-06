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基隆Podcast暢談縮時千姿百態　攝影師方思堯公開私房秘境

▲基隆Podcast暢談縮時千姿百態。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談縮時千姿百態，攝影師方思堯公開私房秘境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆是一座山海交融與歷史文化相互輝映的海港城市，有一群人們手持著相機，將這萬千美好的城市風景，透過鏡頭讓人們雋永。本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請基隆縮時攝影師方思堯，他曾於2012年創作「基隆之美縮時攝影」在YouTube創下11萬的觀看次數，曾被網友留言「一整個無法呼吸，太驚豔了」，巧妙的節奏鋪成將基隆的一天用180秒展現出來，迄今為止尚未有人超越，讓更多人發現基隆的千姿百態。

方思堯說，「縮時攝影」是一種攝影手法，用於捕捉長時間的事件並壓縮成短時間的影片，這種拍照方式的迷人之處是畫面的動態呈現，可在短時間看到景物的千變萬化，但攝影師取景必須花較長的時間。自己受到臺灣縮時大師陳志通拍攝合歡山杜鵑縮時影片啟蒙，壯闊影像搭配著優美的音樂，激發他以基隆景色為題拍攝縮時影片的想法，余治明則將縮時攝影巧妙譬喻為兒時記憶中的手翻書，由多張圖片堆疊，並透過翻頁形成連續畫面。

▲基隆Podcast暢談縮時千姿百態。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、攝影師方思堯（右）。

余治明提到，在唸二信中學時看到方思堯的作品相當崇拜，曾多次走訪各處嘗試模仿縮時攝影的技術。這部影片先以夜色的大武崙漁港開場、獅球嶺觀景台俯瞰基隆港輪船停靠出港、潮境公園月夜遙望九份山城、並以日出基隆嶼作為全片高潮，每一個環節的音樂與畫面配合恰到好處，甚至以知名基隆音樂人VK克的「鏡夜」作為背景音樂，每當看到影片都有種莫名的激動與感動。

方思堯也大方公開其未公開的私房景點，如七堵區瑪陵坑溪一帶，有堪稱台版亞馬遜河的拍照美景，亦為其私人的螢火蟲觀賞秘境；另外還有從獅球嶺觀景台俯瞰基隆港口的大船入港，非常適合用縮時攝影，紀錄郵輪在牛稠港「倒退嚕」回船的影像 。方思堯認為基隆的美，都值得他在工作忙碌之餘，藉著空檔回到家鄉基隆，按下快門再造佳作，未來仍想繼續創作以基隆景色為題的縮時影片。

▲基隆Podcast暢談縮時千姿百態。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲獅球嶺夜。（圖／攝影師方思堯提供）

余治明表示，攝影是一門等待的藝術，需觀察生活中光與影的變化，而縮時攝影之所以精彩，是因為攝影師要耗費大量心力，去拍攝無數張照片堆疊成短短幾秒的動態影片，基隆攝影師方思堯按下快門捕捉的縮時美景，搭配基隆音樂人VK克譜的旋律，一切動人地恰如其分，鼓勵大家在網路上看到優秀作品時，不妨給予攝影師們多一些留言鼓勵，讓好的作品被更多人看見。

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