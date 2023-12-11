王鴻薇7度kuso林智堅新聞照挨告侵權　檢認證是「梗圖」不起訴

▲王鴻薇被媒體控告多次未經授權改作侵害新聞照，因屬合理使用的「梗圖」獲不起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

網媒記者不滿拍攝的林智堅新聞照片，被立委王鴻薇的小編去背、改作後，7度公開上傳粉專且未標明照片來源，涉嫌違反《著作權法》，台北地檢署援引美國聯邦最高法院一項判例認為，王鴻薇改圖嘲諷林智堅，屬於「戲謔仿作」，也就是一般所謂的「梗圖」，與原本新聞照要表達的價值特性明顯區別，11日處分不起訴。

張姓記者指出，他在Newtalk拍攝的2張林智堅照片，已經分別在2020年12月7日與2022年7月8日刊登在網路報導中，王鴻薇卻未經授權，就找小編將這2張照片的人像以外背景去除，連原本的媒體浮水印也弄掉，提換上其他背景及文字，另外刊載在王鴻薇的粉專，從2021年12月20日到2022年7月27日，共7次涉嫌違反擅自重製、改作侵害他人著作財產權及著作人格權。

王鴻薇坦承粉專上有放過林智堅的人像圖片，但辯稱不知道照片是哪裡來的，是針對時事議題，請助理準備好圖文，由她確認沒問題後發布，這些屬於政治梗圖，一般人都會在社群平台上大量使用。

▲林智堅參選桃園市長時，多次因論文抄襲風波等事件，被王鴻薇等人製作梗圖嘲諷。（資料照／記者黃哲民攝）

檢察官調查國內外相關案例，發現美國聯邦最高法院在Campbell v. Acuff-Rose Music Inc. (114 S. Ct. 1164)案中，知名的英文抒情歌「 Oh, Pretty Woman」在作為電影《麻雀變鳳凰》主題曲後，又被饒舌樂團2 Live Crew改寫翻唱，並獲得暢銷，結果被控違反著作權案。

原曲著作權人提告認為，翻唱的饒舌樂團未獲授權就改作、發表，影響原創的價值，但聯邦最高法院認為，改編的新曲「戲謔仿作」具「轉換價值」，發揮了極高創作性，也就是可與原著作等價齊觀、分屬完全不同性質。

檢察官指出，我國學理及實物參酌美國實務見解，也認同「著作之戲謔仿作」，在符合要件下，可主張合理使用。而王鴻薇改作林智堅的新聞照片，並加入「新竹跳桃園 智堅志不堅」、「超跑專家」、「共體時艱 花政府的錢鈔論文」等文字，並變更底圖、添加超級跑車、時鐘等圖形改作，應屬於嘲諷林志堅相關時事的「戲謔仿作」、「詼諧仿作」。

考量王鴻薇改作利用這些照片的目的，並非營利性，時候對林志堅從新竹市長轉站桃園市長的政治主張、人品及操守、政績表現提出質疑籍評論，且林智堅的照片本來就在新聞報導中常常看到，難認為在Newtalk上刊登的照片有何特殊商業價值。

此外，檢察官認為，王鴻薇臉書粉專上的這些改作圖片，就是一般俗稱的「梗圖」、「迷因」，用來表達特定訴求，通常含有幽默、嘲諷意味，這種圖片使用慣例，都不會要求標示原著作人的姓名或名稱，王鴻薇的改作並不違反社會使用慣例，屬於合理使用範疇，因此處分不起訴。