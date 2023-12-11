台中中央公園攝影大賽優選12／23出爐　期間限定展演永續之美

▲有台中都市綠洲之稱的水湳中央公園，環境優美，近期由ETtoday永續雲舉辦的永續之美主題攝影比賽，結果即將於12/23揭曉。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

為了讓更多人體會台中水湳中央公園的自然與美好，「ETtoday永續雲」自8月開始特別展開「中央公園之美 - 永續入鏡」攝影大賽，歷經3個月來自全台各地眾多好手積極投稿作品，如今比賽進入如火如荼的評選階段；萬眾矚目的高額獎金會獎落誰家？迫不及待想欣賞充滿創意與美感的攝影作品嗎？12/23於台中中央公園、綠美圖旁的「雍悦一方」建案接待中心，將舉辦此次攝影大賽頒獎典禮，公布優選作品，有興趣的民眾不妨親臨現場感受視覺之美的薰陶，入選攝影作品也將持續展出至1/23止，讓人有更多時間沉浸在藝文氛圍中。

台中水湳的中央公園腹地遼闊、風景優美，是全台最大的都會公園，坐擁臺中之肺的盛名，擁有大片綠色植栽、適合生物棲息，民眾不光是可以親近綠意、漫步林蔭間，享受陽光鮮氧自然風光，中央公園更規劃有步道和體驗景點，成為一般人的休閒好去處，也是適合拍美照的新興人氣打卡景點；近來更成為眾多大型活動的首選場地，像是2023國慶煙火以及台中市2024跨年晚會，都在中央公園盛大舉辦。

▲中央公園腹地遼闊，有自行車道亦規劃人行步道，很適合民眾遊憩休閒，也是不少辦理大型活動的首選場地。

具備如此豐富面向的中央公園，在不同的人眼中都有獨特之美，透過「中央公園之美 - 永續入鏡」攝影大賽的成果分享，能有更多人一同分享這片土地的美麗，興富發集團十分認可此次攝影大賽理念，因此成為贊助商表達支持，另外還有Centurion百夫長集團以及大茗本位製茶堂等知名品牌力挺；經歷專業評審和網路人氣投票後，不僅入選攝影比賽名次的人能得到金獎5萬元、銀獎3萬元、銅獎1萬元獎金，以及佳作得主各3,000元獎金，還有機會參加「星宇航空：新加坡來回機票」的抽獎活動；贏得「人氣票選活動」的參賽者，第1～3名可得到雙人住宿券，第4名則是行李箱；就連參與攝影大賽投票者也能得到抽獎機會，獲得500元全家禮券。

攝影大賽從夏日開始徵集眾多優秀作品，到了冬日尾聲即將要綻放美好成果，12/23在台中水湳河南路與逢大路口的展場，舉辦的發表現場將邀請到葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽、曾榮獲亞洲電視獎的Discovery導演黃建亮與「ETtoday永續雲」主編潘姿吟，三位專業評審親臨現場，頒發彰顯永續之美、令人驚艷的優質作品，一路以精神與提供實際獎項支持攝影大賽的活動贊助商們也將一同出席，其中大茗本位製茶堂還將於開展當日，提供看展民眾共60張飲品小點兌換券，讓典禮更加熱鬧，獲選的攝影作品將自12/23頒獎典禮起，持續展示至1/23止，讓更多人欣賞永續美景帶來的感動，喚醒對於未來的真切期盼。

▲葛萊美最佳專輯封面華人設計師蕭青陽、Discovery導演黃建亮及ETtoday永續雲主編潘姿吟，皆會出席「中央公園之美 永續入鏡」攝影比賽頒獎典禮。

▲「中央公園之美 - 永續入鏡」開展當日，看展民眾有機會得到大茗本位製茶堂提供的飲品小點兌換券。

「中央公園之美 - 永續入鏡」

展覽期間：12/23～1/23

時間：10：00～18：00

地點：雍悦一方接待中心（河南路、逢大路口）

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