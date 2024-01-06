連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

▲今入夜到明天受東北季風影響，北東濕涼，下周三大陸冷氣團南下，還有一波有感降溫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今晚東北季風增強，入夜後將有一波降溫，北東轉濕涼，下周一清晨最冷，低溫探11到12度，下周二華南雲雨東移，北部、中部、東半部和南部山區有雨，3500公尺以上高山有望追雪。下周三大陸冷氣團南下，北部低溫再探12度，下周四入夜到下周五清晨最冷，下周六投票日氣溫回升，僅東部和北部山區有短暫雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚開始東北季風增強，北部、東北部轉涼，基隆北海岸、東北部會有局部短暫雨，大台北、花東也陸續有零星短暫雨；明天仍受東北季風影響，北部、東北部較涼，其他地方早晚涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨。

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林定宜指出，這波東北季風從今晚影響到下周一清晨，下周一白天開始東北季風減弱，氣溫回升，明天和下周一桃園以北、東半部局部短暫雨，其他地方多雲到晴；下周二水氣增多，華南雲雨區東移，北部地區有短暫雨，中部、東半部、南部山區也有局部短暫雨，其他地方多雲。華南雲雨區東移影響，下周二3000到3500公尺以上高山有降雪機會。

下周三大陸冷氣團南下，林定宜表示，北東轉冷，北部、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴；下周四持續受冷氣團影響，大氣轉乾，只有東半部有零星短暫雨，北部、東北部整天冷，其他地區早晚冷，下周五白天氣溫回升，清晨要留意輻射冷卻仍有低溫。

下周六(13日)為選舉日，林定宜表示，下周六受東風影響，僅東半部有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度部分，林定宜說明，今天晚上溫度開始下降，明天一整天偏涼，北部13到20度，中部12到24度，南部15到26度，東部17到21度，局部空曠地方最低溫下探11度。

林定宜指出，這波東北季風最冷時間點在下周一清晨，北部12度，中部12度，南部15度，東部16度，局部空曠地區會再低1到2度。

下周三又有一波大陸冷氣團南下，林定宜指出，下波冷氣團最冷時間點在下周四晚上到下周五清晨，北部低溫12度、中部13度、南部15度、東部13度，下周五白天過後氣溫回升。

此外，明天和下周一清晨中南部地區有局部霧或低雲，東北季風增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、離島有8至9級強陣風，基隆北海岸也有強陣風。