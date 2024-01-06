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外出小心！東北季風增強　中部連4天空氣品質「橘到紅」

▲彰化空品橘紅警戒。（圖／彰化縣環保局提供）

▲彰化空品橘紅警戒。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局指出，季風再增強，中南部仍位於下風處，污染物易累積，今(6日)西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，1月10日空品才可望好轉，提醒縣民減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護。

因應空品不良，環保局已立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛（烏賊車），於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

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彰化縣環保局已透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求臺中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今日共降載3,400MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

環保局強調，彰化縣至1月10日前持續受境外污染及偏東風交替影響，呼籲轄內各公私場所應妥善操作污染防制設備，共同維護空氣品質，也請民眾應加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。民眾如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）。

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