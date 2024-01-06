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今晚北東轉濕涼！下周又有冷氣團　「急凍13度」最冷時刻出爐

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周三大陸冷氣團南下，北東低溫探13度或以下。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

兩波冷空氣連襲，今晚東北季風增強，低溫僅17度，北部和東部有雨，下周二華南雲雨區東移，中部以北、東半部、南部山區有降雨機會，3500公尺以上高山有降雪機率，下周三大陸強烈冷氣團南下，各地有感降溫，下周四將是這波冷氣團最凍時刻，低溫下探13度或更低。

中央氣象署預報員林定宜表示，今台灣附近雲量偏少，白天高溫可到22到25度，不過今天晚間之後東北季風慢慢增強，基隆北海岸、東北部今晚會有局部短暫雨，大台北、花東今晚也逐漸可能轉零星短暫雨，北部、東北部隨東北季風南下，今晚開始逐漸轉涼，明天東北季風持續增強，北部、東北部整天天氣轉涼，低溫只有17到18度，高溫也轉涼許多。

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未來一周天氣，林定宜說明，今晚東北季風增強持續到下周一清晨，桃園以北、東半部有局部短陣雨，新竹以南多雲到晴，下周一白天東北季風減弱，桃園以北、東半部有局部短陣雨，下周二雖然氣溫回升，但華南雲雨區東移，水氣量逐漸增多，中部以北、東半部下雨機會偏高，南部山區也可能有零星短暫雨。

下周三水氣減少，不過林定宜指出，下周三要留意有強度達大陸冷氣團等級冷空氣南下，持續到下周四，下周五白天冷氣團逐漸減弱，下周三後水氣比較少，僅迎風面北部、東半部有局部短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

一周溫度趨勢方面，林定宜表示，未來有兩波冷空氣南下，第一波是今晚東北季風增強，溫度下降持續到下周一清晨；下一波冷空氣更冷，大陸冷氣團下周三南下持續到下周四，下周五白天才會減弱，下周四是這波冷氣團最強也是最冷的一段時間，下周五清晨還是會有輻射冷卻，大陸冷氣團標準以北市14度為準，北部、東北部最低溫約13到14度，空曠地區可能更低一些，各地早晚會比較冷，尤其北部、東北部為整天較冷天氣。

林定宜也指出，下周一晚間華南雲雨東移，下周二3500公尺以上高山在水氣可配合下，若溫度持續在零度以下，會有降雪機會。

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