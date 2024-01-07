今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／綜合報導

今天雨區擴大！氣象專家吳德榮提醒，周四早晚及周五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地將有10度以下的低溫，至於台北觀測站是否降至12度以下（強烈大陸冷氣團）？需再觀察。

中央氣象署表示，今天東北季風影響，西半部及宜蘭低溫12至16度，花東17至18度，而高溫北部及宜蘭整天較涼，僅18至20度，花東21至23度，中南部24至26度；降雨方面，迎風面的桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區均為多雲到晴。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風南下，迎風面雲量漸增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，桃園以南影響小，冷空氣偏弱，北台白天氣溫略降、天氣轉涼。



吳德榮說，周一、周二東北季風漸減弱，氣溫小幅回升，北台仍偏涼，中南部白天舒適微熟、早晚涼，但中層雲逐漸移入，北部、東半部及中部山區短暫雨的機率逐日提高，3000公尺以上高山有飄雪機率。



吳德榮分析，周三乾「大陸冷氣團」推動水氣南移，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫遽降，下午起漸轉晴，北台轉冷；周四至周六投票日各地為晴朗穩定的天氣，周四白天北偏涼微冷、南舒適，周五及投票日氣溫升，白天北舒適、南微熱，三天早晚皆明顯偏冷。

吳德榮提醒，周四早晚及周五晨因冷空氣及輻射冷卻效應，局部平地將有10度以下的低溫，至於台北觀測站是否降至12度以下？模式調整中，需再觀察。