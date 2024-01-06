柯文哲稱當選再修排黑條款　賴競辦點名：和民眾黨黑道12門徒討論？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲今（6日）批評民進黨總統候選人賴清德剛愎自用，日前則說選罷法排黑修嚴違反相關原則，當選後會修改。對此，賴清德競選總部回應，柯文哲揚言當選要修改排黑條款，「大概就是和民眾黨的黑道12門徒討論而來」，最重要的目的，就是要讓黑金槍毒全面復辟，幫助他們重返政治。

柯文哲日前前往廟口開講，對於民眾詢問民進黨修法通過排黑條款加嚴，他如何看待，對此，柯文哲回應，排黑條款明顯違反法律不溯及既往、信賴保護原則，他當選後再修改。

對於柯文哲說法，賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，柯文哲揚言當選要修改排黑條款，大概就是和民眾黨的黑道12門徒討論而來，最重要的目的，就是要讓黑金槍毒全面復辟，幫助他們重返政治。

陳世凱還點名柯文哲的「12門徒」，包含：遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵、雲林縣黨部執行長王新堯、涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰。

他也列舉，還有妨害風化的台南黨代表尤信元，聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源，家暴的古坑區主任鄒子珉，詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜等人。

陳世凱表示，也難怪柯文哲也想要修改排黑條款，根本就是要幫他們開大門，讓他們大搖大擺的走入政治，用政治來壯大民眾黨的黑金槍毒勢力！