超級星期天鳴戰鼓！藍綠白「終局之戰」暖身　3方主帥決戰高雄　　　





▲第三場總統政見會，侯友宜、賴清德與柯文哲第三度交手。（圖／中選會）

記者吳奕靖／高雄報導

選前超級星期天，藍綠白陣營都選在高雄先開戰！民進黨希望高雄的八席立委能夠全過「八仙過海」，市長陳其邁更是要力拼輔選賴清德，讓他得票能夠破百萬，超越之前的「小英障礙」，而國民黨則是要力擋民進黨8席全上，揮出全壘打，而民眾黨則是選在鼓山造勢。

距離13日投票日不到一週的時間，民進黨、國民黨以及民眾黨都在7日，也就是星期天進行前哨戰！國民黨7日下午三點半將在高雄的時代大道舉辦挺侯康造勢大會，屆時除了侯友宜全國後援會總會長王金平會到場之外，前總統馬英九、主席朱立倫、前市長韓國瑜以及台北市長蔣萬安都會到場，就連前台大校長管中閔也將以「神秘嘉賓」的身份出席，這場造勢人數，國民黨喊破3萬人。

▲侯康配在7日高雄大造勢，喊出破3萬人。（資料圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲7日也在高雄鼓山辦大造勢 。（資料圖／民眾黨屏東縣黨部提供）

接下來晚間6點，民眾黨將在鼓山區神農路封街進行造勢活動，總統候選人柯文哲將會出席，而戰神黃國昌也會到場助講造勢，同時間柯文哲的夫人陳珮琪是選擇在大寮出席台灣與希望國際乖懷協會年度感恩餐會，至於會不會在這場造勢合體，目前還不得而知。

隨後民進黨在高雄捷運鳳山西站大造勢，這裡靠近高雄市議會，而且交通方便、場地廣大，是過去選舉造勢的重點熱區，4年前總統蔡英文的選前之夜也是選在這裡，這次「賴蕭配」也選在同一地點。

▲賴清德7日選在鳳山辦造勢。（資料圖／賴清德競選總部提供）