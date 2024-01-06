多圖／黃金周首日「雙市長」回防板橋　支持者連綿500公尺「挺侯」

▲侯友宜與朱立倫新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

今（6日）是總統大選前的黃金周首日，國民黨總統候選人侯友宜，偕同也曾是新北市長的國民黨主席朱立倫到板橋車隊掃街，受到支持者與民眾熱情歡迎，光從近新府路與中山路一段的交叉口起，自右轉館前西路的路段間，逾500公尺的距離，藍營支持者幾乎綿延站在車道右側人行道。侯友宜表示，今天板橋車隊掃街支持者滿滿，今天從板橋開始，這周一定要拚回來，1/13從新北市贏起，「好好給他大贏」。

身為新北市長，侯友宜黃金周首日的第一個行程，就是偕同新北市前市長朱立倫、立委候選人林國春及葉元之在板橋車隊掃街，固票意味濃厚。一行人從深丘福德宮啟程，沿途經過中山路、中正路、文化路等，終點站是回到「侯康配」的全國競選總部。

▲中山南路一段在館前西路前沿路站了許多藍營支持者挺侯友宜。（圖／記者蘇晏男攝）

車掃出發不久就讓人開眼界，從近新府路與中山路一段的交叉口起，自右轉館前西路的路段間，逾500公尺的距離，藍營支持者幾乎綿延站在車道右側人行道，揮舞國旗、「侯康」競選旗，手比出侯康號次3的手勢，也有人送侯大蒜，象徵「凍蒜」。

在其他路段上，侯友宜也是氣勢如虹，除了支持者的熱情外喊凍蒜、加油外，許多包括行人、等候公車或紅綠燈的民眾、餐館、早餐店的客人與店家也站出來，自發性地向侯打招呼、拍照，甚至比出手勢3。而經過住宅區，也可以看到有民眾探頭，並比3。

車隊回到全國競選總部，舞台前擠滿人潮，粗估至少超過300人，現場群眾喊著「給我一個總統 侯友宜」。侯友宜致詞表示，今天板橋車隊掃街支持者滿滿，差不多一兩公里長，左鄰右舍也都跑了出來，他看到一棟五樓房屋有4個樓層的民眾跟他揮手，此外機車騎士、麵攤老闆也都比「OK」（手勢3）。侯友宜強調，今天從板橋開始，這周一定要拚回來，1/13從新北市贏起，「好好給他大贏」

朱立倫說，板橋地區今天很熱情，大家最後一週一定要「拚下去」，拜託大家讓侯友宜、林國春、葉元之當選，票一定要投下去，政黨票也要投給國民黨。

▲侯友宜與朱立倫板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝，下同）

▼侯友宜6日與朱立倫在板橋車掃，許多民眾自發性相挺。（圖／記者蘇晏男攝）