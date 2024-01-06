藍稱賴清德台南宅漲8百萬是炒房　賴辦：是自住不像侯友宜獵地投資

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨發言人凌濤今（6日）指控民進黨總統候選人賴清德在台南配合捷運綠線炒房購地，賴清德競總回應，選前七天，國民黨還是不懂國家政策發展到哪裡，台南捷運綠線目前仍在收集居民意見的階段，至今尚未確定路線與站點，國民黨國政不熟，編故事倒是很熟練。賴副總統在台南購屋是自住，不像侯友宜在新莊空屋獵地投資等都更。

凌濤今召開記者會表示，查閱總統參選人財產申報，賴清德2021年3月24日安平區士地購入2442 萬元、房屋購入838萬元，111年3月，不過一年的時間，該地價格漲幅爆賺800萬，而這個區域就是台南捷運綠線的必經之地，質疑賴清德精準投資，搭配他力推的捷運線路及轉運站，點石成金。

對此賴清德競選總部發言人陳世凱指出，國民黨長期以來只要碰到南部建設與發展問題，只有一個原則就是打壓，不准屏東有棒球場、不准台南有捷運、不准高雄有建設，可以說是逢「南」必反，其心可議。

陳世凱強調，國民黨、侯友宜不要把顏寬恒家的手法拿來套在別人身上，台南捷運路線還沒定案，不過台中捷運站確實就是在顏寬恒家的土地上；而新北新莊的都更範圍，也正好就在侯友宜獵地的旁邊。

陳世凱指出，台中有炒地大王顏寬恆、新北有炒地市長侯友宜，炒房炒地恐怕侯友宜才是洞見觀瞻的先驅，懂得成立又昱公司藏上億收租躲申報，至今仍不願公布財報，到底吸了多少學生的血，侯友宜恐怕要先說清楚。

