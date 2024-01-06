控賴清德炒地皮！一年暴漲800萬　國民黨指：搭配台南捷運沿線買房地

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統候選人賴清德先是身陷萬里老家違建爭議，今（5日）再遭國民黨競選發言人凌濤指控，賴清德疑似一邊推動台南捷運綠線計畫，一遍又於捷運所經之處購入房地產，該地價格一年後甚至暴漲了800萬。

凌濤表示，賴清德遇到萬里違建宅就會哭，但這筆台南土地他一定會笑。他說，按照民進黨近期抹黑看板的標準，國民黨查閱了總統參選人財產申報，賴清德在2021年3月24日土地購入2442萬元、房屋購入838萬元，111年3月，不過一年的時間，該地價格漲幅800萬！

凌濤指出，這筆高達三千多萬的土地與房屋，區段座落在安平區金城段，位在安平重劃區育平7街巷弄，而這個區域就是台南捷運綠線的必經之地。

▼國民黨競選發言人凌濤指控民進黨總統候選人賴清德疑似在推行台南捷運綠線過程中，沿線購入房地產炒地、炒房，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

對此，凌濤質疑，因為賴清德精準投資，搭配賴清德力推的捷運線路及轉運站，恰巧就正在隔壁，點石成金，有這麼巧？「該地未來作為商業或住宅或出租，都是超級黃金地段。」

凌濤不解，台南捷運綠線「無中生有」，賴清德擔任副總統時，購入土地，難道是預知台南捷運綠線要「極快速」核定通過了？

凌濤進一步說明，賴清德在2017年擔任行政院長時，台南市政府還沒有任何規劃，2018年竟就宣佈將綠線納入前瞻基礎建設第二期特別預算，緊接著台南市政府2019年8至9月間召開4場先進運輸系統綠線替代路線說明會，以極快速時間2020年2月提送可行性研究送交通部。

▲國民黨競選發言人凌濤指控民進黨總統候選人賴清德疑似在推行台南捷運綠線過程中，沿線購入房地產炒地、炒房。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

此外，凌濤點出，2020年5月賴清德就任副總統，2021年賴清德購買安平區育平7街3200萬土地及房屋，隨即在2023年11月台南市政府即表示，現階段可行性研究期未報告修正且發包合併綜合規劃前期，捷運線計畫報告通過發包！

然而，凌濤認為，賴清德子弟兵李孟諺，先是代理賴清德離職後的台南市長職位，隨後又入閣擔任行政院秘書長，令人質疑，難道是一路推動該案？「為何從台南市到行政院，捷運核定趕進度，都有其身影，而剛好在賴神土地的附近？」

凌濤表示，賴清德屢次對外消費礦工背景，但除了在台南市長任內，一手主導南鐵東移，讓合法住宅被迫拆遷，一手卻精準購入黃金土地，未來坐等大幅增值。並嘲諷，果然是賴神，投資眼光極為精準，還是賴清德根本就知道台南捷運綠線計畫的審議，將完美成型？

凌濤直言，接下來將陸續公布夠精彩的地籍圖及捷運路線核定的過程。「賴清德讓你賴皮躲過一次，這一次不會那麼容易」。

最後，凌濤提醒賴清德，不能有任何可能，用公共建設來滋養自己的資產，否則比違建不拆還嚴重100倍！