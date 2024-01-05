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中嘉寬頻吉隆攜手基商航電　打造數位媒體公民聰明識讀

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電，打造數位媒體公民聰明識讀。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆商工航電科和中嘉寬頻｜吉隆長期進行產學合作計畫，面對現今傳播型態的不斷變化，各種社交媒體夾雜各種違法詐騙與有害內容進行傳播，因此，如何讓學生聰明辨別假訊息氾濫、不當短影音內容對身心影響，以及網路個資外洩等問題的嚴重性，避免在不知法、不知情下做出錯誤認知的不當行為，是目前學校跟家長都非常關心的教育議題。

基隆商工洪光賢校長表示，教育部2023年3月30日發布「數位時代媒體素養教育白皮書」，以培育「知情、負責、利他」的數位公民，在此也特別感謝中嘉寬頻｜吉隆，多年來對學生的照顧，從專業的媒體識讀課程教導學生正確的觀念與使用行為更是未來媒體素養教育推動重點。更希望學生從合作的課程活動中體會到資源的來之不易，並引發惜福與感恩之心。

洪光賢說，這次「跨域合作，攜手共贏」，基隆商工創科最年輕的航空電子科，與中嘉寬頻｜吉隆，再次簽訂產學合作計畫，從2021年第一次正式簽訂合作意向書後，透過與在地的中嘉寬頻｜吉隆提供許多媒體類的資源，透過不同的跨界專業，讓學生們除了原本專業課程，還能有機會走出校園，接觸在地媒體產學合作，以創造雙贏或多贏的機會，提早讓學生們了解業界需求，及早學習專業職能，一方面培養有素質的媒體識讀數位公民，一方面也提升跨界主動學習的競爭力。

▲中嘉寬頻吉隆攜手基商航電。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆商工實習主任黃仲銘（左）、中嘉寬頻｜吉隆李宇屏總經理（右）再次簽訂產學合作計畫。

中嘉寬頻｜吉隆李宇屏總經理表示，吉隆身為在地媒體一份子，產學合作是一件雙贏的好事，感謝基隆商工航空電子科長期支持中嘉寬頻｜吉隆承辦的大大小小影像比賽，在合作的期間也支援了北北基桃地區的專業空拍影像素材，甚至培育出多位優秀的公民記者，能再次續訂產學合作，一方面讓學生增加媒體識讀職能也同時能印證專業技能，探索職涯方向，另外也可提早瞭解業界需求，中嘉寬頻｜吉隆對於這個產學合作計畫認為是非常具有企業社會責任的公益服務事項。

一直努力推動產學合作的航空電子科教師蔡宗和指出，自從民航法無人機管理條例實施後，有許多單位均努力於無人機操作證的認證，而較少有著墨於教育型態的長期專業培訓，而從簽訂產學合作後，學生不僅在媒體素養的提升，對家鄉基隆能重新解構，也能有機會應用無人機空拍進行對家鄉的重新建構新的認知，更同時能符合新課綱的推動原則「善用媒體、善用科技、促進參與、系統學習」，未來將努力於推動基隆市內各國中、小，對無人機的認識普及，讓基商航電這幾年累積下來的教學經驗與教材教法能分享給更多教育夥伴，期望能達成國小、國中、技高的三級銜接教育體系。

未來透過產學合作「深化學校教育、擴展終身教育、充實支援體系」讓學生們能有更多機會走出校園進行更多專業的實踐驗證，以增加相關經驗與媒體素質，透過這個學習過程讓學生能更貼近基隆的人文風貌，使學生們加強在地認同感，也培養正確的人生觀。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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