基隆也有「類富士山」美景！義二路拍照點曝　在地人驚喜：很像

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



日本山梨縣富士吉田市區商店街的一處十字路口，因可以拍到街道、富士山的美麗景象，吸引不少遊客前往拍照，而有網友發現，基隆也有「類富士山」，站在義二路往「獅球嶺」方向看，也可以拍出類似的照片，附近店家也說「很像耶，沒講還沒發現」。

▲基隆義二路可以拍出像是日本富士吉田市區商店街的富士山照片。（圖／記者郭世賢翻攝）

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▲原PO的對比圖。（圖／翻攝基隆人日常臉書社團）

有網友在臉書社團「基隆人日常」發文說，基隆也有一座「類富士山景」，「咱們台灣的基隆市，同樣輸人不輸陣！」在有「基隆銀座」之稱的義二路上，抬頭往「獅球嶺」看的話，就可以拍出類似富士吉田市區商店街的富士山照。

▲在義二路上可以看到獅球嶺。（圖／記者郭世賢翻攝）

住附近的民眾表示，他有在日本看過富士山，在義二路現場看「遠看有像，白天的話因為有樹差一點，不過整體上真的有點類似」，他說以前都沒有發現這個景，因為該處是單行道，不太會往後看發現到，並提醒遊客如果來拍照的話也要小心，義二路雖然是單行道，不過車流量相當大。

▲附近店家老闆娘說「很像耶，沒講還沒發現」。（圖／記者郭世賢翻攝）

路過騎士指出，沒有跟照片比對的話看不出來，看了富士山照片後再看的確有點神似。附近店家女老闆表示，「很像耶，沒講還沒發現，看到照片才知道」。

▲騎士指出，看了富士山照片後再看的確有點神似。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲住附近的民眾表示，在義二路現場看「遠看有像」。（圖／記者郭世賢翻攝）