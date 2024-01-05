駁「突襲」賴清德萬里老家　新北市府：寄通知時還沒有任何代理人

▲賴清德萬里老家。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨總統候選人賴清德競選辦公室以「突襲」形容新北市府昨到賴的萬里老家丈量房屋一事，市府表示，該會勘通知已於1週前函請當事人配合辦理，惟當事人當天未出席，亦未通知市府改期。新北市副市長劉和然今（5日）表示，不是突襲，公文寫了可以調整日期，新北市府去年12月26日寄通知時，沒有任何代理人，因此要求補件，直到昨天傍晚才收到對方補足的相關資料，包括代理人名稱。

新北市府稅捐處、地政局及工務局昨派員到賴清德萬里老家丈量房屋，以作為房屋稅計算課徵稅額依據。賴清德競辦發言人郭雅慧說，新北市去年12月來函通知需重新申請房屋稅籍後，當事人就已委請專業人士在期限內完成送件申辦，沒想到新北市竟突襲派員丈量土地，還謊稱賴家收不到通知，不配合。

新北市府回應，該會勘通知已於1週前函請當事人配合辦理，惟當事人今日未出席亦未通知市府改期，市府人員僅能就該屋外觀、構造及面積等進行初步勘查。

針對該議題，劉和然5日偕同相關局處首長召開「不容抹黑新北 拒絕政治打壓公務員」記者會。財政局長陳榮貴說，因為要依照相關法令保護個人資料，所以在沒有合法授權書下，任何納稅義務人，絕對是依照《行政程序法》寄到戶籍單位，除非本人有告知要寄送到通信單位。

陳榮貴也表示，假設一名律師寄了一份資料到稅捐處，稅捐稽徵處在不知道該律師是否合法的情況下，就把個資及納稅資料回覆給該律師，你們會同意嗎？該案至始至終，律師事務所跟地政士，都沒有送委任書，因此新北市審慎地依照《行政程序法》規定，以當事人戶籍所在地為送達的合法地，一旦有爭議時，法院會認定不是合法送達。

劉和然指出，「不是突襲，公文寫得很清楚，我們在一個禮拜前，而且還寫了可以調整日期，所以沒有突襲的意思，完全沒有。」新北市去年12月26日寄通知時，沒有任何代理人，因此要求補件，直到昨天傍晚才收到對方補足的相關資料，包括代理人名稱。

劉和然提及，賴清德老家牽涉合法使用、合法建築與合法納稅三層面，今天完整說明，是因為該屋當事的所有權人去年12月中才提出房屋稅繳納申請，昨天才做完整補件，而過程中很多事情，新北市府需要查證。

劉和然說，當賴陣營說該棟房子民國70年就存在，本身有門，一定是合法建築，新北市府就調閱空拍圖及相關資料出來，比用平常嚴謹態度來檢視。當發現不同時，市府同仁還不敢冒然多說什麼，因為相信能擔任到副總統職務的人，是不會說謊的，而是憂心自己是不是少看、少用什麼，所以是很細心地在三層面上不斷求證。當賴陣營又說有繳納房屋稅，財政局又要去查，一項項查證、通知，甚至輔導對方納稅，並不是要拖到什麼時候才要處理。

劉和然也強調，跟礦業用區的居民，如果聽到什麼事件，可能大家的權益會受到如何處理，「我們可以跟正式地跟各位講，絕對不會」，尤其是萬里地區附近的鄉親，請放心，不會因為一個單一事件，就讓大家去承受需要面對的壓力。

▼針對賴清德萬里老家，新北市府寄送的通知函。（圖／新北市府提供）