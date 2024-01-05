新北市府稱萬里宅沒代理人　賴辦批謊話連篇：藏鏡人別再為難公務員

▲賴清德萬里老家新北市府量測。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議，新北市府已收到賴家申報房屋稅，昨「突襲」到賴家丈量房屋，賴家無人在場，呼籲配合房屋稅核課程序、並稱萬里老宅始終未有合法代理人。對此，賴清德競總痛批謊話連篇，相關局處多次以代理人律師為對象往返公文聯繫，卻故意違法將公文寄到沒有人長住的戶籍地，向媒體放話造謠，明顯違反行政程序法，呼籲藏鏡人別繼續躲在背後為難公務員。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，新北市政說法完全昧於事實，新北市府過去聯繫此案窗口皆為代理人，相關局處不僅多次以代理人律師為對象，往返公文聯繫無礙，律師、地政士也都協助過當事人提出相關資料說明，中間甚至多次與律師事務所電話往來，新北市政府從不曾對代理權提出質疑，或要求提出授權文件。

直到突襲會勘四天前，也就是去年12月22日，才突然以函文聯繫律師與地政士，希望當事人限期提出授權文件，而當事人早在新北市政府前往萬里會勘之前就完成相關授權資料，為何新北市仍在四天後聲東擊西，於12月26號改以雙掛號，寄到無人長住的戶籍地通知現勘，既無副本通知代理人，也未電話聯繫。

郭雅慧質疑，新北市府明知道本案有代理人，依據行政程序法第七十一條，會勘通知應送達代理人，卻故意違法突襲將公文寄到沒有人長住的戶籍地，事後謊稱代理人沒有合法授權、賴家不肯配合未到場等等，向媒體放話造謠，明顯違反行政程序法。

郭雅慧進一步表示，房屋稅設籍申請書上明確留有代理人資訊，若財稅局不知道依法怎麼辦，好歹也問一下法制局，惟法制局長也在選國民黨不分區，市府已成競總，局長淪為打手，希望新北藏鏡人高抬貴手，不要躲在基層公務員後面為難他們。