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快訊／侯友宜台南造勢「眾人簇擁進場」！馬英九、蔣萬安現身力挺

▲▼侯友宜台南造勢。（圖／ETtoday）

▲侯友宜台南花園夜市造勢大進場。（圖／ETtoday）

記者崔至雲、莊智勝／台南報導

2024大選進入最後衝刺階段，國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康南下台南花園夜市造勢，舉行台南團結勝利大會，現場群眾熱情揮舞國旗，以及「政黨輪替」、「要客機不要戰機」、「成立特偵組」、「漢子當總統」等告示牌，台下座無虛席；晚間6時55分，侯友宜、趙少康在眾人簇擁下進場，氣氛達到最高潮。

侯友宜今晚直攻台南深綠鐵票區，過去對手、民進黨總統候選人賴清德曾在台南擔任2屆市長，2014年競選連任時更是拿下72.9%的得票率，寫下歷史紀錄；而此次侯友宜選前黃金周選在台南花園夜市舉辦造勢晚會，正面對決、力求翻轉意味十分明顯。

今下午活動尚未開始，現場就已經有支持者湧現，且不少人身穿國旗裝、戴上國旗帽，手中還舉著國旗。《ETtoday新聞雲》記者觀察，活動開始前半小時，現場就至少湧入約8成民眾，支持者也跟著高喊「給我一個總統，侯友宜！」「給我一個院長，韓國瑜！」

▲▼侯友宜台南造勢。（圖／ETtoday）

晚間6時45分，中華民國國旗進場，現場響起《中華民國頌》，青天白日滿地紅國旗在頌歌中飄揚；晚間6時55分侯友宜、趙少康在支持者簇擁中進場，現場響起台語歌《打拼》，侯、康一度寸步難行；此外，前總統馬英九、台北市長蔣萬安也一同現身力挺，氣氛相當熱烈。

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