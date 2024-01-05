李柏毅遭控碩士論文涉抄襲　趙少康開嗆退選：還有資格選嗎？

▲趙少康赴高雄科技大學演講。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

國民黨5日踢爆，民進黨高雄市立委候選人李柏毅碩士論文涉嫌抄襲，經圖靈系統比對相似比率達30%，呼籲李柏毅不要只顧著跑行程，應趕快出來面對論文問題。國民黨副總統候選人趙少康今（5日）受邀南下赴高雄科技大學演講，聯訪時被問及此事痛批，「這就是騙！凡是抄論文的都該全部退選！」

這次國民黨踢爆，李柏毅民國102年的國立高雄大學高階經營管理碩士論文，用國際公認的圖靈論文系統比對，論文相似度高達30%。實際上真正嚴謹的學術論文大多要低於20%或15%，李柏毅論文相似度30%已經很高，再加上經過人工檢視，發現其論文許多地方引用他人資料，竟然沒有加註出處。

▲趙少康赴高雄科技大學演講。（圖／記者陳宏瑞攝）

趙少康今被問及抄論文一事表示，寫論文多費力、多辛苦，一字一淚很辛苦，他在美國做廢水研究時，一旦實驗做下去，到了晚上2-3點都不能停的，要把數據弄出來，眼睛裡面都是紅的，真要寫個報告很辛苦的，怎麼抄來抄去，這算什麼呢？

他並痛批，既然抄來抄去，就是沒有誠信，這就是騙，這就是偷，開嗆李柏毅「你還選立委嗎？你還有資格選嗎？有資格為民表率嗎？」他也直言，凡是抄論文的，自己都該全部退選算了。

趙少康另也提及過去國民黨高雄市立委候選人李眉蓁的論文抄襲事件，他說，李眉蓁被檢舉後就重新再唸一個學位，當場承認錯誤，這才是勇於面對自己錯誤的方式，很勇敢，而不是抄一抄，別人講了還不當一回事，怎麼可以這樣子。