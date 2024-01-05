再次向柯文哲、郭台銘喊話！　侯友宜：未來需要各界人才一起治理國家

▲侯友宜台南造勢。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨今（5）日選在台南花園夜市舉辦「團結之夜」造勢晚會。侯友宜致詞時特別表示，這次選舉是重要的第三波民主運動改革，他們要組一個聯合政府，邀請所有有志一同的好朋友共同參與，像民眾黨總統候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，這都是很棒的人才，要邀請一些沒黨沒派的人，有專業的人，一起治理這個國家。

今晚的造勢約有三萬五千支持者到場參加。侯友宜提到，民進黨在這裡執政30年了，中央8年了，做到現在，「請問你這8年有好過嗎？你有好過嗎？詐騙你接到一大堆，被人騙的一大堆，你感到很困擾嗎？你看到黑金貪污，一件一件從臺南府城跑出來，你會不會憤怒，會不會生氣？ 」





侯友宜表示，看到民主聖地在倒退的時候，會不會切心？這個聖地被民進黨搞到發脾氣，因此各位決定站出來。他是嘉義六腳出生，吃著臺灣米、喝著臺灣水長大的，大家都是臺灣小孩，「我用性命在顧臺灣的時候，請民進黨不要空嘴嚼舌，只會用說的、用扯的，到選舉，找不到侯友宜的漏洞，也找不到趙少康的漏洞，用最廉價選舉的奧步來騙選票」，今天用抹黑、抹紅來騙臺灣人民的選票，這就是詐騙國家隊。



侯友宜接著提高端疫苗解封，他說，被公開的錄音帶說得很清楚，要賣什麼價錢都知道、賣之前就會過審查了，衛福部你替他背書，真厲害。不只這一件，太多件太多件，包括之前被民進黨卡住的管中閔，教育部不發就是不發，連續換3個教育部長，這件事情影響最高學府臺大的學術自由，一個沒誠信的人可以做總統嗎？





侯友宜說，自己也是被促轉會影射的人，民進黨說他親中賣臺，但是他爸是拿過中華民國榮譽國民證的，他爸一輩子也愛中華民國，是回來戰爭沒工作，才逼不得已去賣豬肉。「戰爭給我們這麼恐怖，我們也用生命在顧臺灣，他們都沒有資格說他們愛臺灣，我們家兩代都愛臺灣，未來我的孩子也沒有在美國，我把他叫回來，也是愛臺灣」。



侯友宜強調，這次選舉是重要的第三波民主運動改革，他們要組一個聯合政府，邀請所有有志一同的好朋友共同參與，在這個政黨有好的人才，像柯文哲、像郭台銘，這都是很棒的人才，要邀請一些沒黨沒派的人，有專業的人，一起治理這個國家。

侯友宜說，如果讓賴清德再次當選，腐敗的新潮流，財色的新潮流，再次掌握這個國家，臺灣就沒有明天、臺灣就毀了，千萬拜託大家選侯友宜、趙少康，他們以和平尊嚴、公平正義、清廉勤政，好好決定拚一個臺灣未來的好日子，

投票剩下八天，拜託大家，這張選票，要完成政黨輪替，民主要制衡，投給3號侯康配。



趙少康也說，他要跟大家說，如果不幸1月13日賴清德當選，不用等到520，台海的風險立刻起來，兩岸的緊張立刻起來，臺灣立刻面臨不可知的危險，1月13號非常重要。

趙少康嗆，最近賴清德賴皮寮到現在都不解決了，只會哭、哭五遍，哭能夠解決問題嗎？不可能嘛，這麼簡單連余天都說違建就拆掉，也不拆，裡面到底有什麼寶貝？賴清德連這樣一個簡單的事情都解決不了，大家放心把國家大政交給他嗎？



趙少康說，民進黨以前最愛說換人換黨做看看，現在迴力鏢，他們要跟民進黨說，換人換黨做看看好不好？真的選票一定要集中，選票不集中，選票就是浪費，所有見不得民進黨胡作非為，希望下架民進黨、希望換人換黨做看看，希望臺灣能夠更好，希望臺灣有和平沒有戰爭，希望臺灣有清廉沒有貪腐，希望臺灣有民主沒有專制的朋友們，選票集中支持侯友宜、趙少康。