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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠里長為挺侯發道歉信　柳采葳批民主開倒車：她透露出對黨的懼怕

▲ 蘇雅祺現身侯友宜造勢活動。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 蘇雅祺現身侯友宜造勢活動。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（5日）早到蘆洲市場掃街與湧蓮寺參拜，期間民進黨水河里里長蘇雅祺現身相挺，但事後蘇發聲明書，澄清自己是單純以地主之誼致意，並對有心人士刻意渲染錯誤訊息深感遺憾並予以抗議。對此，國民黨台北市議員柳采葳表示，蘇雅祺跟侯友宜是老朋友，過去一起為蘆洲建設努力，因為認同侯的市政成績而願意盡地主之宜，站出來接待歡迎，錯了嗎？柳也說，這道歉信，說明了七年來，台灣民主不只是開倒車，自由也逐漸離我們遠去。

柳采葳5日晚間在臉書貼出蘇雅祺簽名的聲明書，內文提及「針對媒體報導，指出本人力挺國民黨總統候選人，特此澄清純屬外界臆測，絕非事實！本人擔任新北市蘆洲區水河里里長，同時兼任蘆洲區里長聯誼會會長，經由市府告知出席活動，單純以地主之誼致意，並非認同他黨總統候選人之政治理念及主張。」

聲明也提到，「再次強調針對有心人士刻意渲染錯誤訊息、企圖營造本人力挺他黨總統候選人，本人深感遺憾並予以抗議；然而,對於本人一時疏忽造成全黨上下及支持者之困擾與不安，本人亦深深表達抱歉」。

柳采葳表示，一位蘆洲里長的道歉信，說明了七年來，台灣民主不只是開倒車，自由也逐漸離我們遠去，我們離國際社會也越來越遠，因為我們的進步價值節節敗退。今天侯友宜到蘆洲拜票，有一位里長、同時也是蘆洲里長聯誼會的會長，她熱情接待侯，並且送上菜頭，但只因為她有黨籍，因此在可能被迫、被施壓、甚至被情勒的狀況下，她發了道歉信。

柳采葳說，蘇雅祺信上寫到，「深知2024總統大選關鍵倒數時刻，此役攸關台灣2300萬人未來四年前途，因此自從本黨黨主席賴清德投入2024總統大選以來，每逢賴主席到三重、蘆洲選舉造勢活動，本人公務之餘必定全心投入並參與」，「對於本人一時疏忽造成全黨上下及支持者之困擾與不安，本人亦深深表達抱歉！」

柳采葳表示，這幾句話透露出，對於黨的懼怕，除了再次強調全力幫忙輔選，也為今天跟侯友宜站一起而道歉。事實上，蘇雅祺跟侯友宜是老朋友了，過去一起為蘆洲建設努力，的確今天蘇很熱情，但她想這是建立在過去蘇跟侯一起共事，努力市政的情誼，因為認同侯的市政成績而願意盡地主之宜，站出來接待歡迎，錯了嗎？

柳采葳說，建設不分藍綠，做事不分黨派，不應該是這樣嗎？國民黨在地方跟綠營里長也都非常友好，不會因為是綠營里長而不處理陳情案件，這就是台灣地方的情誼，為了幫助里民，藍綠黨派都不是這麼重要。

柳采葳強調，今天發生這樣的事情，實在很痛心，也很替蘇雅祺擔心和難過，更對台灣民主，言論自由，感到憂心。七年就讓台灣的民主敗退成這樣，再來四年，她不敢想像。

▼柳采葳5日秀出蘇雅祺聲明書。（圖／翻攝自柳采葳臉書，點圖可放大）

▼柳采葳5日秀出蘇雅祺聲明書。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

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