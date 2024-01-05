痛批民進黨剽竊影片重製抹黑散播　侯辦下午提告

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨在最新競選廣告中，直接放置國民黨總統候選人侯友宜競辦製作影片，侯辦發言人黃子哲痛批，民進黨已違反著作財產權法，公然侵權，毫無法治觀念，竟然還「做賊喊抓賊」，根本「無法又無恥」。今日下午將立即提告，採取刑事告發外，並會連帶請求侵權行為的損害賠償，同時也呼籲各媒體、網路平台及網友勿上架及散播違法影片，若有觸法，侯辦也將採取必要的法律行為。

黃子哲指出，多行不義必自斃，因為有民眾看不下去剽竊的行為，主動提供影片，揭發民進黨的違法行徑，而民進黨拿侯辦製作的競選廣告重製，作為抹黑廣告，已經違反著作權法第91條規定「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。」

黃子哲表示，民進黨身為執政黨卻帶頭違法亂紀，在沒有取得侯辦同意下，擅自剽竊財產權，而賴清德的發言人陳世凱竟還敢在臉書批評侯辦施壓媒體，這簡直是「打人喊救命，作賊喊抓賊」。黃子哲也舉例，對於蘇宏達教授、蘇偉碩醫師發表對執政黨不利的言論，民進黨就不斷查水表，網紅因為批評民進黨，就慘遭「抄家」，先前民進黨強推數位中介法，更是要讓網友閉嘴，民進黨甚至還強行關掉中天新聞台，種種行為才是箝制言論自由，「你們應該去跟鄭南榕下跪道歉，請求原諒！」

黃子哲也提到，先前競辦釋出的競選廣告「門神篇」，本來已經在三立電視台上架，結果卻因為行政院副院長鄭文燦干預，立刻被下架，「到底誰干預、介入媒體， 一目了然！」黃子哲並痛批，民進黨「寡廉鮮恥，莫此為甚，剽竊抄襲，無恥叫囂！」奉勸民進黨的「美德」教育不能等，雖然跟民進黨談廉恥也是對牛彈琴。

黃子哲並呼籲，各大媒體、網路平台，在侯辦發出聲明之後，切勿上架播出相關違法影片，否則將違反著作權法第91條之1規定「明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金」。

針對民進黨上午公然播放剽竊著作財產權的影片，侯辦下午將前往提告，採取刑事告發外，也會連帶請求侵權行為的損害賠償，同時也呼籲其他媒體、網路平台及網友，勿有觸法行為，否則也將採取必要法律行為。

