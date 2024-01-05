屏東立委政見發表會！　蔣月惠再進化「蝙蝠俠裝扮登場」當場灑錢

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣區域立委第一選區，這次有1號無黨曾鈺庭、2號民進黨鍾佳濱、3號無黨蔣月惠、4號台灣維新黨張庭源、5號統促黨李孟翰、6號國民省黃明賢6人參選；5日下進行政見發表會錄影，6名候選人只有黃明賢、蔣月惠以及曾鈺庭3人到場，其中蔣月惠穿著蝙蝠裝上場，提出生育補助20萬，當場表演「大撒幣」，她的特殊裝扮超級吸睛。

這是無黨籍縣議員蔣月惠第二次參選屏東第一選區立委；蔣月惠這次投入立委選舉後，依舊保持一貫不按牌理出牌作風，爭取選民支持，她昨天以一身蝙蝠俠裝扮現身，立即吸引在場人員眼光。

她隨後在發表政見時，提出生育補助20萬政見；她說「如果年輕時有這樣的福利，我也會想要生小孩」，隨後拿出玩具紙鈔、施展她自行發明的數鈔術絕活，將玩具鈔在手中散成一個圓形後，直接往頭頂上灑，成為全場亮點。

▲蔣月惠蝙蝠俠裝 。（圖／蔣月惠提供）

蔣月惠這套蝙蝠俠也成為選民討論焦點，她今(5)日接受訪問時表示，她於109年起帶頭反對枋寮石頭營光電廠設置，石頭營有保育類蝙蝠，因光電廠關係，目前已不見，因此這次政見會，她自行設這套蝙蝠俠衣服悼念消失的蝙蝠，由於天氣太冷，改用紙代替，並自行塗色穿著上場。

蔣月惠表示，她知道有人會說她是在作秀，但沒關係，她只想讓選民知道蝙蝠消失這件事就夠了。