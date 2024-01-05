羅明才喊「15萬票」就角逐新北市長　曾柏瑜：國民黨落跑優良傳統

▲國民黨立委候選人羅明才拋角逐新北市長震撼彈。（圖／翻攝大新店有線電視）

記者魏有德／新北市報導

新北市第11選區立委候選人藍綠激戰，現任立委羅明才在甫結束的政見發表會上圖拋震撼彈，強調票數若衝高至15萬票，將爭取競選新北市長，將過去在地方及中央的發展經驗擴及新北市。對此，同選區的民進黨立委候選人曾柏瑜質疑，「這難道是國民黨優良傳統？從韓國瑜到侯友宜，都是烙跑市長。」

新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）昨（4）日舉行立委候選人電視政見發表會，6名角逐1席立委席次的候選人卯足全力，力圖透過電視轉播提出政見，爭取更多選民支持。

代表國民黨參選的現任立委羅明才在政見發表會上語出驚人地表示，如果1月13日的選舉，票數衝高到15萬票，就準備在人生做更大的調整和貢獻，準備把大新店成功經驗，努力昇華，進軍新北市，「希望把成功的經驗，帶給人民幸福的經驗，推動爭取新北市長。」

▲民進黨立委候選人曾柏瑜在新北市議員陳乃瑜陪同下陸戰催票。（圖／翻攝曾柏瑜臉書）

對此，羅明才在該選區最大競爭對手，代表民進黨參選的曾柏瑜表示，這難道是國民黨的優良傳統？從韓國瑜到侯友宜，都是落跑市長，「現在連立委法委員都說選上要落跑，完全是背棄選民，如何將大新店區交付給他，希望選民慎重的投下手中神聖的一票，選對的人，走對的路。」

進入2024大選選前最後8天，該選區藍綠雙方候選人持續在地方陸戰交鋒。羅明才今（5）日一早便選擇在上班車潮眾多的中興路新店交流道路口向來往的車輛揮手致意，同時，曾柏瑜也在在地議員陳乃瑜的陪同下，前往深坑交流道向上班族揮手爭取更多曝光，隨後還採取徒步及車隊掃街方式鞏固深坑、石碇、坪林及烏來選民的支持。