日本4天地震超過600次　學者：大型餘震將持續2周

▲日本發生規模7.6大地震之後，多棟民宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣1日發生規模7.6大地震，震後4天測得震度1級以上的地震有600多起，富山縣也測得觀測史上首次震度5強。學者認為，大型餘震將持續約2周左右。

富士新聞網報導，氣象廳數據顯示1日至4日下午4時這段期間，能登半島測得震度1級以上的地震已超過600次。富山大學名譽教授竹內章表示，石川縣珠洲地區發生強震，正對著富山縣，有必要意識到在富山震度4級地震將持續一些時間，「未來2周左右還會有餘震，特別是最近這幾日，縣內也可能發生與元旦相同的震度5級地震。」

▲日本自從1日發生規模7.6大地震之後，截至4日測得震度1級以上的地震累計600多起。（圖／達志影像／美聯社）

能登半島地震從2020年12月左右傾向活躍，截至2023年年末為止，震度1級以上地震發生506次。竹內章認為，這些群震與這次地震類型不同，海底活斷層位移是引發這次巨大地震主因。

竹內章分析，能登半島2023年5月發生的震度6強地震屬於前震，這次發生的規模7.6地震可能才是主震，「大型餘震會持續約2周左右，然後逐漸平息，1至2個月後恢復正常」，並提醒由於出現多次持續強烈搖晃，住宅等建築物強度正在減弱，未來也要繼續保持警戒。