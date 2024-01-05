海保機事故前「24小時內3度出機」　機長前一天還在監控中國船艦

▲海上保安廳定翼機殘骸空拍照。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本羽田機場2日發生兩機相撞事故，一共造成5死16傷，目前仍在釐清事故肇因，初步懷疑是海保機長聽錯指令釀災。路透社5日獨家報導，這架海上保安廳定翼機發生意外時，正在執行24小時內的第三項緊急任務，39歲機長宮本元氣也剛從7小時的中國船艦調查任務中返回不久，稍作休息就再度執行任務。

一名海上保安廳官員向路透社透露，事故發生前24小時，該架海保機已經兩度往返羽田機場及石川縣能登半島的規模7.6強震災區。第一趟是在1日地震過後不久，前往災區進行3.5小時的調查，第二趟是載著救援人員趕赴當地，並在2日凌晨2時30分返回，第三趟在2日下午4時45分出發執行第三任務，卻在下午5時47分發生意外。

由於調查仍在進行中，因此這位官員拒絕署名。他指出，一般情況下，海保機傾向在上午、跑道較不繁忙的時段起飛，但當天正值新年假期，羽田機場非常繁忙，甚至已經達到負荷上限。

路透社已經透過adsbexchange.com航班追蹤數據，驗證了官員所說的任務時間點。

▲日航JAL516班機與海上保安廳定翼機相撞後熊熊燃燒。（圖／達志影像／美聯社）



另外，海保機長宮本元氣的行程也很滿，事故前一天，他前往日本最南端的沖之鳥島，對一艘中國船艦進行7小時的調查任務，1日下午5時左右返回羽田機場，當時隔日任務未定，後來才被安排在2日下午與機組人員運送物資前往災區，未料發生意外。

根據海上保安廳官方聲明，這次發生事故的JA722A海保機，是311大海嘯時仙台機場唯一未被摧毀的海上保安廳飛機，它因為海水而部分損壞，但經修復後於2012年返回羽田機場服役。宮本元氣擔任機長的資歷將近5年，飛行時數達到3641小時。

這起2機相撞事故一共造成日航JAL516班機15人受傷、海上保安廳定翼機5死1重傷。海保機長起初堅稱獲得塔台許可才進入跑道，但國土交通省調閱通聯記錄顯示，事發前塔台准許日航機從跑道降落，並要求海保機在跑道旁等待下一步指令，因此初步判斷是海保機長聽錯指令闖入跑道，才會發生衝撞意外。

航空專家表示，飛機事故通常涉及多個變因及多個安全防護措施的失靈。目前尚不清楚，機場交通量及1日石川強震的緊急應對，是否也是意外成因之一。