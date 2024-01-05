　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

▲▼金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP）

▲金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人新年元旦以來行程滿檔，繼先前攜愛女金主愛、妻子李雪主觀賞慶祝表演後，昨（4）日又帶著愛女視察導彈發射車生產工廠，該座工廠能夠生產用於發射固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」的發射車（移動型發射台）。對於金主愛頻頻露面，南韓予以高度關注。

根據北韓官媒《朝中社》今（5）日報導，金正恩4日和愛女金主愛一同視察「重要軍用大車生產工廠」，從官媒釋出的相片可以看到，不僅出現一整排、多達5輛的ICBM火星-18型發射車，還有用於液態燃料ICBM火星-17型以及其他類型導彈的發射車。

金正恩表示，「黨中央將戰略導彈發射車生產，視為強化國家防衛武力的最重大課題。親眼見到這些閃耀著亮眼光芒的生產成果，內心便感覺到非常踏實。在如今的緊張情勢下，我們必須完成各項準備工作，應對與敵方的軍事對決。而這座工廠所佔有的地位與角色，在我們不斷推動的強化國防武力歷史偉業中，顯得相當重要。」

▲▼金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP）

此次金主愛同樣緊緊跟隨著爸爸金正恩的腳部視察工廠。比起其他隨行官員，《朝中社》在報導中首先提及金主愛，以「尊敬的子弟（形容高官子女）」稱呼。另外，此次隨行官員包括金正恩胞妹金與正、軍需工業部長趙春龍、勞動黨書記趙甬元與李日煥。

先前金正恩曾經於去年（2023年）8月視察戰術導彈發射車生產工廠，而此次則是直接造訪ICBM發射車生產工廠，顯示北韓正不斷提高軍事威脅的層級。

對於近一年多以來金主愛頻頻出現在北韓官媒鏡頭，南韓政府也就此分析北韓的意圖，推測金主愛未來接班父親金正恩的可能性。根據南韓《韓聯社》，南韓統一部透過北韓黨務機關報勞動新聞推算，金主愛一共有23次跟隨金正恩出席公開活動，其中20次屬於軍事領域。

▲▼金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP）

南韓統一部發言人金仁愛（音譯）表示，「針對金主愛頻頻現身軍事領域相關場合，外界有著多方的推測與意見。不過眼下，我們並不會針對其意圖做出過多判斷，待日後狀況演變，再進行綜合分析與評價。」

據悉，南韓國家情報院院長預備人選趙太庸曾在人事聽證會的書面答覆證實，從金主愛的公開活動與北韓禮遇進行整體分析，認為金主愛可能是「呼聲最高」的金正恩接班人。

►北韓新女帝？ 南韓國情院分析：金主愛接班「呼聲最高」

ET快訊
2024超強請假攻略！　最狂連休12天
身分證拿出來！　這天生日吃Buffet買1送1
快訊／日航飛機殘骸拆一半　突起火冒黑煙！
快訊／北韓突發射200枚砲彈！　南韓「緊急疏散」居民
急性病床護理師加薪1萬！侯康承諾　不經醫院「行政院直接撥款」
3張千萬+2張200萬大獎！　陽明交大師生曝「可能原因是祂」
快訊／侯友宜「凱旋苑」青年社宅方案出爐　8日即開放申請
林襄「我跟她表姐妹」同框Wendy！追問：一年幾次　害羞招了
武陵農場變「冰雪奇緣王國」！　水晶花、冰柱美翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

快訊／日航飛機殘骸拆一半「突起火冒黑煙」　消防灌救畫面曝光

快訊／北韓突發射200枚海岸砲！　南韓「緊急疏散」延坪島居民

海保機事故前「24小時內3度出機」　機長前一天還在監控中國船艦

快訊／美軍B-1B轟炸機墜毀　機上4人彈射逃生

石川地震災區周末恐下大雪！　市長憂：還有超過100人被活埋

金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

日本強震小心詐騙！「請求救援」貼文瘋傳　NHK：很多假消息

日本4天地震超過600次　學者：大型餘震將持續2周

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

快訊／日航飛機殘骸拆一半「突起火冒黑煙」　消防灌救畫面曝光

快訊／北韓突發射200枚海岸砲！　南韓「緊急疏散」延坪島居民

海保機事故前「24小時內3度出機」　機長前一天還在監控中國船艦

快訊／美軍B-1B轟炸機墜毀　機上4人彈射逃生

石川地震災區周末恐下大雪！　市長憂：還有超過100人被活埋

金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

以色列女主播「腰間配槍」播新聞爆紅　她親回：別惹猶太女人

日本強震小心詐騙！「請求救援」貼文瘋傳　NHK：很多假消息

日本4天地震超過600次　學者：大型餘震將持續2周

阿聯酋航空最新限時優惠　飛羅馬、蘇黎世3萬元有找

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨冒名仲介飯局妹...下跪認錯全是假

才新婚半年！黃尚禾「突暴怒狠砸玻璃杯」　李千娜挺孕肚淚崩

19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡...賠250萬獲原諒

新北第9選區政見！林德福打黑金、莊銘淵重開機、陳愷寧列永和問題

草神／司馬中原赴天講鬼　「平凡恐怖」與伊藤潤二相稱

基隆立委候選人提「另類政見」吸睛　向神明討房屋稅、罰寫道德經

日宅狂晃15秒倒塌　災民受困發文「救救我妻子」活埋2小時獲救

屏東市騎士「習慣性逆向」　警1個月開罰167案…國庫進帳10萬

婆婆內衣裸身「在兒子面前狂晃」　她火大了！全場逆風挺

國際熱門新聞

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

海保機長重複說著「對不起、對不起」

即／北韓突發射海岸砲！南韓延坪島緊急疏散

她到曖昧對象家喝酒　意外尿在貓砂盆

飛機上「這4時段」廁所最髒、最臭

世界各國必吃！　台灣「這道」位居第4

塔台下指令後「忙調度」！沒發現海保機闖跑道

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

騎士飆車擦撞　右腿被「扯斷」掛車頭

台灣捐6000萬日圓　登日本雅虎頭條

美國愛荷華州中學槍擊案　多人受傷

驚悚法庭！　法官宣判慘遭犯人飛越攻擊

更多熱門

相關新聞

網路瘋傳請求救援貼文　NHK：很多假消息

網路瘋傳請求救援貼文　NHK：很多假消息

日本石川縣能登半島地區元旦發生規模7.6強震，造成多處地區嚴重災情，許多房屋倒塌、道路毀損，至今已確定造成92人不幸罹難。而災區的慘烈畫面曝光，也引發各界關注，盼伸出援手協助救援。然而《NHK》指出，社群網路上最近出現很多造假的「請求救援」貼文，有專家提醒這樣的行為可能是為了牟利。

日本4天地震600次　大型餘震將持續2周

日本4天地震600次　大型餘震將持續2周

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

北九州市商店街大火　燒40多個小時撲滅

北九州市商店街大火　燒40多個小時撲滅

日航客機殘骸　今起展開清除工作

日航客機殘骸　今起展開清除工作

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩金主愛ICBM火星-18型

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

基隆「類富士山照」萬人朝聖

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

周杰倫一張照片回擊了

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

雙胞胎差40分鐘「年齡差1歲」　爸卻嗨翻了

更多

最夯影音

更多
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面