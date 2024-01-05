金正恩攜愛女視察「飛彈發射車」工廠　金主愛頻出席軍事公開活動

▲金正恩4日攜愛女金主愛一同視察飛彈發射車生產工廠。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人新年元旦以來行程滿檔，繼先前攜愛女金主愛、妻子李雪主觀賞慶祝表演後，昨（4）日又帶著愛女視察導彈發射車生產工廠，該座工廠能夠生產用於發射固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」的發射車（移動型發射台）。對於金主愛頻頻露面，南韓予以高度關注。

根據北韓官媒《朝中社》今（5）日報導，金正恩4日和愛女金主愛一同視察「重要軍用大車生產工廠」，從官媒釋出的相片可以看到，不僅出現一整排、多達5輛的ICBM火星-18型發射車，還有用於液態燃料ICBM火星-17型以及其他類型導彈的發射車。

金正恩表示，「黨中央將戰略導彈發射車生產，視為強化國家防衛武力的最重大課題。親眼見到這些閃耀著亮眼光芒的生產成果，內心便感覺到非常踏實。在如今的緊張情勢下，我們必須完成各項準備工作，應對與敵方的軍事對決。而這座工廠所佔有的地位與角色，在我們不斷推動的強化國防武力歷史偉業中，顯得相當重要。」

此次金主愛同樣緊緊跟隨著爸爸金正恩的腳部視察工廠。比起其他隨行官員，《朝中社》在報導中首先提及金主愛，以「尊敬的子弟（形容高官子女）」稱呼。另外，此次隨行官員包括金正恩胞妹金與正、軍需工業部長趙春龍、勞動黨書記趙甬元與李日煥。

先前金正恩曾經於去年（2023年）8月視察戰術導彈發射車生產工廠，而此次則是直接造訪ICBM發射車生產工廠，顯示北韓正不斷提高軍事威脅的層級。

對於近一年多以來金主愛頻頻出現在北韓官媒鏡頭，南韓政府也就此分析北韓的意圖，推測金主愛未來接班父親金正恩的可能性。根據南韓《韓聯社》，南韓統一部透過北韓黨務機關報勞動新聞推算，金主愛一共有23次跟隨金正恩出席公開活動，其中20次屬於軍事領域。

南韓統一部發言人金仁愛（音譯）表示，「針對金主愛頻頻現身軍事領域相關場合，外界有著多方的推測與意見。不過眼下，我們並不會針對其意圖做出過多判斷，待日後狀況演變，再進行綜合分析與評價。」

據悉，南韓國家情報院院長預備人選趙太庸曾在人事聽證會的書面答覆證實，從金主愛的公開活動與北韓禮遇進行整體分析，認為金主愛可能是「呼聲最高」的金正恩接班人。

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