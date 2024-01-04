憲法「九二共識化」很危險？陸委會：兩岸應擺脫政治前提進入溝通

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

總統候選人賴清德日前在電視辯論會上提到，把中華民國憲法「九二共識化」，會給國家帶來危險。對此，陸委會發言人詹志宏表示，根據這幾年的民調，「九二共識」今天不管怎麼詮釋，已不再被台灣民眾普遍接受，「我們還是主張兩岸應擺脫政治障礙，直接進入有意義的溝通。」

詹志宏4日在例行記者會上提到，1992年兩岸兩會在香港的會談，以及後來雙方的互動，這是一個歷史事實，後來這個歷史事實，各方人士有不同的解讀與詮釋，也有一些泛政治化的情況，因此在2000年以後的「九二共識」發展到今天，已經沒有辦法成為大家所共同接受的一個中性名詞。

▼總統候選人賴清德出席辯論會。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



詹志宏說，今天不管再怎麼樣詮釋與解釋，根據這幾年各界的民調，「九二共識」這四個字在台灣民眾的心裡面，已經不再是一個大家普遍能接受的名詞，「所以我們還是主張，兩岸應該擺脫人為的政治障礙，中共不該再設置赴談的政治前提，兩岸直接進入有意義的溝通與對話。」

另外，國台辦近期多次強調，台灣這次的選舉是「戰爭與和平」及「繁榮與衰退」的選擇。對此，詹志宏說，這是嚴重的介選行為，中華民國政府多年來維護區域和平穩定，若要把這次的選舉與所謂的「戰爭與和平」及「繁榮與衰退」掛鉤，那認同台灣、支持台灣，就是選擇「和平與繁榮」；認同中共、屈從於中共無理的要求，就是選擇「戰爭與衰退」。