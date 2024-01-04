快訊／基隆男停車場高處墜落...倒臥地面亡　路人嚇壞急報警

▲基隆男從高處墜落，被發現時倒臥在地面血泊中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區某停車場今（4日）下午3時許發生墜樓事件，一名男子因為不明原因自高處墜下，被發現時倒臥在地面血泊中，路人見狀嚇得趕緊報警，警消獲報後趕抵現場，發現男子已明顯死亡；至於詳細身分與墜樓原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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