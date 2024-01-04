第一次街頭助講獻給王婉諭　障權會：票投認真做事的人

▲台灣障礙者權益促進會副理事長劉家承（右）陪王婉諭街頭助講。（圖／台灣障礙者權益促進會）



政治中心／綜合報導

時代力量新竹縣第二選區立法委員參選人王婉諭持續發起「百工百業挺婉諭」計畫，在聖誕節（25日）當日，台灣障礙者權益促進會（障權會）副理事長劉家承及理事許家榮（Simon）專程到新竹，除獻出第一次街頭助講並陪同王婉諭站路口外，更一一細數過去四年王婉諭在身心障礙者權益議題上的努力，並於臉書撰文誠摯懇請新竹縣的選民為國會留下一席「保育系」的立法委員，繼續為人民發聲。

障權會副理事長劉家承表示，王婉諭委員過去四年持續關心包含身障者就業職務再設計、罕病用藥權益、自立生活支持、無障礙資訊服務及無障礙環境建置等各項議題；此外，在超過十七年未曾修正的「精神衛生法」修法過程中，也僅有王婉諭持續堅持為弱勢者發聲，最終成功推動修法，讓精神障礙者獲得足夠社會支持，並持續推動精神疾病去汙名化。因此，劉家承表示，希望最認真、最優秀的王婉諭委員，能夠繼續連任，為大家服務。

障權會理事許家榮（Simon）在街講時則提到，隨著台灣即將邁入超高齡社會，伴隨年老而來的生理、心理退化，每一個人都有可能面臨「障礙」的階段，因此，無障礙的生活環境不僅是為了障礙者而設計，而是為了每一個人存在。許家榮強調，王婉諭一直致力於推動障礙者相關法案，為的是讓障礙者的生活更有尊嚴，權益獲得保障，也讓社會安全網更加完善。

▲台灣障礙者權益促進會理事許家榮（右）獻出第一次街頭助講。（圖／台灣障礙者權益促進會）



此外，許家榮也強調，除了障礙者權益議題外，王婉諭也持續關注包含居住、交通等與人民切身相關議題，為的就是讓每一個人的安居權利獲得保障，也讓交通環境更加安全，讓國人更能安心居住在台灣這塊土地上。許家榮認為，與其選一些為了利益的立委進到國會，不如真正選一個認真做事的立委，一起讓台灣變得更好。

對於障權會夥伴專程南下新竹陪同街講，王婉諭表示由衷感謝，並表示過去台灣障礙者權益促進會等許多民間團體，在障礙者權益議題提供許多政策建議，並持續在民間一同倡議，促成障礙者社區支持資源的持續布建。王婉諭指出，過去許多政策與措施，常常因缺乏障礙者觀點，或對障礙者存在錯誤的預設，導致政策不僅未能支持障礙者自立生活，反而更可能造成進一步的阻礙。

王婉諭強調，不論是在「精神衛生法」、「特殊教育法」、「身心障礙者權益保障法」的修法過程中，保障障礙者實質參與修法討論極為重要，因此在法案研議期間，他也持續拜會障礙者團體請益，並透過舉辦「自立生活支持現況與展望」公聽會，廣邀障礙者及個人助理從業者參與，就是希望真正聽見服務使用者反映的困境，才能針對困境，共同討論改善可能性。王婉諭也期待，未來能繼續在立法院和障礙者團體分進合擊，一同為完善障礙者權益保障而努力。