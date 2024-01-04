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三重立委政見會藍綠互酸！李坤城批蔡明堂質詢率低　他嗆空降立委

記者林韋辰／綜合報導

新北市立委第三選區（三重區）立委政見發表會3日登場，有4位候選人共同競爭立委一職，不過當天2號無黨籍候選人蘇卿彥沒出席，其他3位皆有出席發表政見。其中民進黨候選人李坤城與國民黨候選人蔡明堂在政見發表會中互酸、指責對方失職地方。李坤城批評對手當議員期間「質詢率超低」，幾乎個位數不及格，也暗指對方有賄選、企圖分裂三重人，並強調過去12年來的政績。蔡明堂則反擊，對方是空降立委，還收割別人的許多政績、用抹黑手段，這樣子真的不好。

民進黨候選人李坤城表示，擔任議員期間，三重蘆洲地區都是自己的服務選區，強調自己是專業、專業議員出身，在議會上也非常認真監督、積極為地方爭取建設。在議會表現中，更多次被公民團體認證「質詢率百分百」，笑說自己「沒有百億身價，但是有100分的努力」。這時李話鋒一轉，狠酸有人當議員時，質詢率常常只有個位數，當議員非常不認真，似乎把議員當成「兼差事業」，如此無心問政也不去質詢，未來一定也無法成為好的立委。

▲三重立委政見會藍綠互酸！李坤城批蔡明堂質詢率低　他嗆空降立委（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

▲李坤城強調自己問政認真扎實且專業，也呼籲選民要防止買票賄選，避免影響選舉的結果，（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV，下同）

李坤城表示，為了競選三重區的立委，自己在2020年毅然決然放棄議員連任，也沒有推派代理人去選，當時被很多人笑很傻，說政治生涯可能直接歸0，也沒有經費、沒有舞台表現，但是他不放棄，知道自己是專職專業，家裡也沒有家族事業、也沒有包工程，因此沒有「放不下的家族利益」，強調自己絕對是「清白清廉從政」，有誠信絕對不落跑，也沒有吃碗內、看碗外，這是對三重選民的尊重，這條路確實不好走，但知道三重人最在乎的就是政治人物的誠信與承諾。

李坤城細數過往的政績，努力提出對三重的未來建設，爭取在地鄉親的支持。他表示，當初很多校舍都是海砂屋，天花板剝落隨時砸重學生，當時受家長委託與教育會長會勘，才順利解決學校的改建。同時包括碧華國中校舍改建，為了讓孩童有熱熱午餐吃的光榮國小自立廚房，以及班班有冷氣，將學校設備改善，閒置空間進行空間活化，以及二重國中、重陽國小操場跑道改善，都是他與余天委員與其他議員一起努力，不容對手惡意抹黑與收割。此外還有特色共融公園，讓孩子在玩樂中學習，針對長輩族也是特別照顧，推出托老銀髮俱樂部等，達到活到老學到老的目標，也幫忙增數許多YouBike站、規劃更多運動空間。

李坤城指出，在三重的許多建設下，很多都是向中央政府爭取到前瞻計畫補助，現在很多計畫都已完成，像是三重有六座前瞻停車場完成與興建中，三重商工、光榮國小、興華國小、玫瑰公園等。李坤城狠酸對手，批對方說這些是自己爭取的，還說三重沒立委，然後現在又說這些是自己爭取而來的政績，但這些都是政府的前瞻預算，沒有立委的話怎麼可能有這些預算。李也強調自己擁有中央與地方的服務經驗與國會戰力，自己是最適合的人選，當選後可繼續推動並且馬上上手，並呼籲選民要拒絕「買票賄選」，要淘汰會抹黑、會賄選的人，請讓三重的政治文化更加進步，越來越好。

▲三重立委政見會藍綠互酸！李坤城批蔡明堂質詢率低　他嗆空降立委（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

▲蔡明堂列舉過往政績，也狠酸李坤城收割他的政績，並強調自己從來沒有貪汙。

國民黨候選人蔡明堂表示，自己過去擔任六屆議員，替三重爭取超過千位的停車場，從一開始到後面的溝通、爭取，都不是一位候選人說拿前瞻計畫就能做到，這樣是抹煞很多人替三重爭取的建設。也很酸對手在收割別人的政績，並強調自己擔任議員以來，從來沒有貪汙，這是有人用抹黑手段，說用包工程來賄賂，這完全不可能。

蔡明堂細數過去位三重所做的事情，像是道路拓寬、堤外便道、解決交通問題、增設許多停車場。同時也表達自己對學校教育很關心，像是三重有兩間超過100年的學校，至少50、60年的校舍，也是自己擔任議員期間將它完全改變，要求政府要做新的工程，也把一些公共設施增設停車場。蔡也提到，正義國小改建校舍、學校操場改建、二重股活動中心、三重商工超過500個停車場，也都採用最先進的設備建造。這時又批評對方，「有的候選人說停車場是他的政策，真可笑，因為這是台北縣的時候，阿堂就已經提出來的預算。」

蔡明堂表示，相信選民的眼睛是雪亮的，三重過去的立法委員，包括現在的對手是空降，對三重都沒有什麼貢獻。每次選舉前都說一定會好好替三重奮鬥，這根本欺騙我們選民，所以每一位候選人要睜大眼睛，仔細看清楚每位候選人的面貌，要了解他是不是有真實在做。

「為三重拚出來的建設，你們一定看得到！」蔡明堂懇請大家投他，也向選民報告未來還有很多建設要做，像是設圖書館、運動場、改善地區交通的停車位等，會努力向中央政府要求補助。並且再次攻擊對手的「身分」，表示三重立委要用三重的人來擔任，因為這樣子才是最了解在地文化、環境，也知道最需要什麼建設，這不是分化也不是抹黑、是事實。

▲三重立委政見會藍綠互酸！李坤城批蔡明堂質詢率低　他嗆空降立委（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

▲4號無黨籍候選人陳東雲在政見發表會提出，酒駕的人應該要去太平間當義工，

▲三重立委政見會藍綠互酸！李坤城批蔡明堂質詢率低　他嗆空降立委（圖／翻攝自YouTube／凱擘KBRO TV）

▲2號無黨籍候選人蘇卿彥缺席政見發表會。

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