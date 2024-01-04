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常見高纖蔬菜排行出爐！地瓜葉排第八　第一名是「血管清道夫」

▲▼燙青菜,地瓜葉。（圖／記者謝承恩攝）

▲地瓜葉在高纖蔬菜排行中，只排第八名。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

攝取蔬菜對人體有益，吃夠足量的膳食纖維，也能讓排便順暢。對此，營養師楊斯涵分享了常見高纖蔬菜的排行，其中民眾常吃的地瓜葉只排第八名，第一名則是擁有「血管清道夫」稱號的木耳。

楊斯涵近日在臉書上分享常見蔬菜類的膳食纖維排行，1至8名的排行分別如下：

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一、木耳（每100克含有7.4克）：富含水溶性膳食纖維，每天2碗就可達到建議攝取量。

▼木耳擁有相當高的膳食纖維，拿下了高纖蔬菜排行的冠軍。（圖／翻攝《維基百科》）

▲▼ 涼拌黑木耳。（圖／翻攝自維基百科）

二、牛蒡（每100克含有5.1克）：屬於蔬菜中碳水較高的，控糖者需注意攝取。

三、紫色花椰菜（每100克含有3.9克）：富含花青素，比綠色花椰菜的膳食纖維含量更多。

四、香菇（每100克含有3.8克）：曬乾的香菇含維生素D。

五、杏鮑菇（每100克含有3.7克）：香菇、杏鮑菇屬菇類中膳食纖維較高者。

▼杏鮑菇與香菇都是菇類中膳食纖維較高者。（圖／ETtoday資料照）

▲▼杏鮑菇。（資料照／農委會）

六、青椒（每100克含有3.6克）：膳食纖維比紅椒、黃椒更高。

七、青啤苦瓜（每100克含有3.6克克）：膳食纖維比白皮苦瓜高。

八、地瓜葉（每100克含有3.3克）：葉酸、鈣質量在綠色蔬菜中較高。

楊斯涵提到，近期收到粉絲詢問便秘、規劃高纖飲食等問題，因此她提供了排名前8名的高纖蔬菜，給有宿便、排便不順的民眾嘗試。她同樣也提醒，每人每日膳食纖維至少需要20至25克，飲食中的全榖雜糧類、蔬菜及水果類、豆類及堅果類等等，都富含膳食纖維，其中蔬菜建議每天至少3份（1.5碗），若選擇高纖維蔬菜，也比較能達到攝取量。

除了擁有大量的膳食纖維以外，木耳還有眾多功效。高齡醫學內科醫師傅裕翔先前曾介紹，黑木耳擁有豐富膳食纖維，其中又以水溶性纖維為主，能夠幫助腸胃蠕動、促進排便，達到腸道健康的效果。

傅裕翔還說，黑木耳有許多抗凝血物質，能夠抑制血小板聚集在血管壁上，改善血液濃稠度，避免血栓、保護心血管。此外，由於黑木耳的膳食纖維能夠降低膽固醇、減緩血糖上升的速度，也能起到預防動脈硬化、腦中風等作用。

 
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