　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

幫助長者營養攝取！醫曝健口保健小動作　增強咀嚼吞嚥力

▲▼花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

▲花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

許多年紀漸長或中風的患者，開始出現吞嚥困難或易被小東西或口水嗆到的症狀；衛生福利部花蓮醫院指出，這是因舌骨上肌群力量漸失、喉部無法向上抬升，連帶影響呼吸道閉合和上食道括約肌的開啟，導致食物累積於口咽部，增加吸入性肺炎的風險。早期發現吞嚥障礙，可盡早介入治療。

▲▼花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

花蓮醫院指出，透過吞嚥訓練，學習安全進食的照顧技巧，就能避免吞嚥障礙持續惡化：避免固、液體同時吃；利用食物增稠劑來增加黏稠度以利吞嚥；進食時頭微往前伸，下巴下壓，避免食物往後流入咽喉導致嗆咳；在病人清醒時餵食，吃完不要馬上躺下；給予足夠時間咀嚼；可用湯匙輕壓長者的舌頭刺激吞嚥，或觸碰嘴角提醒吞嚥。

▲▼花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

▲花蓮醫院團隊帶領長者操作貝氏刷牙法、衛教牙口清潔技巧、練習健口操促進唾液分泌與按摩，減少嗆咳引致之吸入性肺炎以及死亡風險。

衛生福利部花蓮醫院結合主權里社區及民心里後山人文發展協會的長照據點及本院日間照顧中心，辦理三場「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」讓長者重視「咀嚼、吞嚥障礙」議題，進而幫助咀嚼、吞嚥障礙者有機會享受進食的樂趣，同時預防長者咀嚼、吞嚥困難並減少嗆咳。口腔衛生保健方法包含軟質飲食、餐前執行健口操、正確潔牙方法、定期口腔檢查。

▲▼花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

花蓮醫院結合護理科、營養科及社區整合服務組專業同仁實際帶領長者操作貝氏刷牙法、衛教牙口清潔技巧、練習健口操促進唾液分泌與按摩、輕拍增進口腔機能，以及認識飲食質地讓長者選擇「軟質」、「低黏性」、「濕潤」的食物，減少嗆咳引致之吸入性肺炎以及死亡風險。

▲▼花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

衛生福利部花蓮醫院院長林彥雄表示要攝取到足夠營養，需能夠順利吞嚥食物，而咀嚼、吞嚥障礙為年長者在攝取營養時經常遭遇之問題，亦會提高發生吸入性肺炎以及死亡之風險。未來在高齡化社會演變趨勢下，可預期好發於長者之吞嚥障礙及其相關之吸入性肺炎與死亡風險勢必增加。在長照2.0專業服務中可透過專業醫療協助改善居家長者營養不良、進食與吞嚥問題、餐食準備與製備之問題，如有需要申請長照服務可撥打衛福部長照專線1966。

溫馨提醒營養衛教、口腔清潔和吞嚥訓練在維護整體健康方面扮演著至關重要的角色，若「咀嚼、吞嚥障礙」問題仍持續存在應及早就醫，尋求牙科、復健科和營養師的協助，可洽衛生福利部花蓮醫院專業諮詢。

ET快訊
李善均最後手寫信　「妻子是一生摯愛」：請忘了我
只穿一天台鋼球衣被交易　郭俊麟：確實有點錯愕
高雄戒毒診所竟販毒！　他1天打4劑暴斃
痛失李善均！李知勳悲憤「誰有資格評斷他？」　秀賢：震驚心碎
白領女痛失1900萬！　詐團撈上億爽買海神
讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬
國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東知本跨年暖湯音樂會　再加碼5場「跨年雪花秀」

元旦健走送大禮！走完七星潭海岸風景線　可抽iPhone15、冰箱

花蓮崙天大橋震後復建動工！工程經費2.7億　預估2025年底完工

花蓮翁「咖麻」跌坐路旁找眼鏡　警協助尋回送返家

幫助長者營養攝取！醫曝健口保健小動作　增強咀嚼吞嚥力

曾文溪安檢所新建廳舍落成啟用　守護藍色國土提供優質環境

竹市「木盡其用‧二手家具再生活動」　環保愛地球

華山基金會善款爆跌6千萬　盼大眾送愛助獨老暖胃

非綠大團結　新黨、民眾黨要角力挺姚正玉

台南和緯路最後一哩路完工通車　全面串聯安平生活路網

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

台東知本跨年暖湯音樂會　再加碼5場「跨年雪花秀」

元旦健走送大禮！走完七星潭海岸風景線　可抽iPhone15、冰箱

花蓮崙天大橋震後復建動工！工程經費2.7億　預估2025年底完工

花蓮翁「咖麻」跌坐路旁找眼鏡　警協助尋回送返家

幫助長者營養攝取！醫曝健口保健小動作　增強咀嚼吞嚥力

曾文溪安檢所新建廳舍落成啟用　守護藍色國土提供優質環境

竹市「木盡其用‧二手家具再生活動」　環保愛地球

華山基金會善款爆跌6千萬　盼大眾送愛助獨老暖胃

非綠大團結　新黨、民眾黨要角力挺姚正玉

台南和緯路最後一哩路完工通車　全面串聯安平生活路網

微笑天使超療癒！江俊翰薩摩耶犬狂吸人潮　相差20歲甜美師妹首曝光

李善均留遺書輕生亡！南韓「以死明志」民族性剛烈　前總統跳崖亡

李善均「手寫信」內容曝光！「妻子是一生摯愛」：請忘了我

轉披台鋼雄鷹戰袍　江辰諺：奉獻應有戰力

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

「三重堂哥」蔡明堂跨年活動邀親子同樂　李坤城端政見解停車問題

「我媽也是你媽！」大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊...網讚爆

憂爸媽租不到房…他傻問「能用我的名義嗎」　網全搖頭：誠實一點

統一超大啖跨年商機　備貨量增5倍、出動行動購物車應戰

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

地方熱門新聞

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

上萬支持者簇擁　侯友宜雲林造勢國旗飄揚

李全教：重返立院導正公務人事制度

和緯黃昏市場違停嚴重　民眾質疑警擺爛

雲林候選人丁學忠爭取調高公糧收購價

台南玉井林家善心捐贈120台勤務密錄器

清潔隊養「黑水虻」蟲蟲黑海曝光

新黨、民眾黨要角力挺姚正玉

2024台南好Young跨年3分鐘煙火秀

台南元月起縮短全市路邊停車收費時段2小時　

國道1號南向326公里大貨車追撞1人送醫

台南和緯路最後一哩路完工通車

台南市電動警用巡邏機車啟用

台南5處路段試辦機車不強制兩段式左轉

更多熱門

相關新聞

花蓮習藝所助弱勢　夢想基地推年節禮盒過好年

花蓮習藝所助弱勢　夢想基地推年節禮盒過好年

基督教芥菜種會位在花蓮北埔的習藝所，一年四季敞開大門，與社區居民分享綠地藍天，園區更是培力長者、經濟困難者，創造工作機會的助人場域，藉由參與生產與服務的過程，賺得應有的薪資和尊重。農曆春節前推出「璀璨迎福-習得年節禮盒」，芥菜種會邀請社會大眾支持自立自助、共生共好的理念，透過一份禮盒傳遞雙份祝福，幫助需要者一起過好年。

營養師曝「紅豆甜點熱量圖鑑」

營養師曝「紅豆甜點熱量圖鑑」

不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

不只老了！白頭髮狂冒「6原因」　多吃養髮食物會變黑

營養師教你「吃對食物」改善掉髮

營養師教你「吃對食物」改善掉髮

上班超想睡？營養師揭NG早餐搭配

上班超想睡？營養師揭NG早餐搭配

關鍵字：

增強咀嚼吞嚥力健口保健小動作長者營養攝取

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面