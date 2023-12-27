幫助長者營養攝取！醫曝健口保健小動作　增強咀嚼吞嚥力

▲花蓮醫院辦理「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」課程。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

許多年紀漸長或中風的患者，開始出現吞嚥困難或易被小東西或口水嗆到的症狀；衛生福利部花蓮醫院指出，這是因舌骨上肌群力量漸失、喉部無法向上抬升，連帶影響呼吸道閉合和上食道括約肌的開啟，導致食物累積於口咽部，增加吸入性肺炎的風險。早期發現吞嚥障礙，可盡早介入治療。

花蓮醫院指出，透過吞嚥訓練，學習安全進食的照顧技巧，就能避免吞嚥障礙持續惡化：避免固、液體同時吃；利用食物增稠劑來增加黏稠度以利吞嚥；進食時頭微往前伸，下巴下壓，避免食物往後流入咽喉導致嗆咳；在病人清醒時餵食，吃完不要馬上躺下；給予足夠時間咀嚼；可用湯匙輕壓長者的舌頭刺激吞嚥，或觸碰嘴角提醒吞嚥。

▲花蓮醫院團隊帶領長者操作貝氏刷牙法、衛教牙口清潔技巧、練習健口操促進唾液分泌與按摩，減少嗆咳引致之吸入性肺炎以及死亡風險。

衛生福利部花蓮醫院結合主權里社區及民心里後山人文發展協會的長照據點及本院日間照顧中心，辦理三場「牙齒保健、健口操及調整食物質地營養衛教」讓長者重視「咀嚼、吞嚥障礙」議題，進而幫助咀嚼、吞嚥障礙者有機會享受進食的樂趣，同時預防長者咀嚼、吞嚥困難並減少嗆咳。口腔衛生保健方法包含軟質飲食、餐前執行健口操、正確潔牙方法、定期口腔檢查。

花蓮醫院結合護理科、營養科及社區整合服務組專業同仁實際帶領長者操作貝氏刷牙法、衛教牙口清潔技巧、練習健口操促進唾液分泌與按摩、輕拍增進口腔機能，以及認識飲食質地讓長者選擇「軟質」、「低黏性」、「濕潤」的食物，減少嗆咳引致之吸入性肺炎以及死亡風險。

衛生福利部花蓮醫院院長林彥雄表示要攝取到足夠營養，需能夠順利吞嚥食物，而咀嚼、吞嚥障礙為年長者在攝取營養時經常遭遇之問題，亦會提高發生吸入性肺炎以及死亡之風險。未來在高齡化社會演變趨勢下，可預期好發於長者之吞嚥障礙及其相關之吸入性肺炎與死亡風險勢必增加。在長照2.0專業服務中可透過專業醫療協助改善居家長者營養不良、進食與吞嚥問題、餐食準備與製備之問題，如有需要申請長照服務可撥打衛福部長照專線1966。

溫馨提醒營養衛教、口腔清潔和吞嚥訓練在維護整體健康方面扮演著至關重要的角色，若「咀嚼、吞嚥障礙」問題仍持續存在應及早就醫，尋求牙科、復健科和營養師的協助，可洽衛生福利部花蓮醫院專業諮詢。