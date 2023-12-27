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【廣編】臺灣穀物產業發展協會力推全穀標章　桂格燕麥片成第一支取證產品

▲▼桂格,臺灣穀物產業發展協會,燕麥片,全穀標章,營養。（圖／業者提供）

▲台灣市售之桂格燕麥由佳格食品集團在地生產、台灣製造，燕麥原料100%來自澳洲，近期桂格即沖即食大燕麥片、桂格有機大燕麥片、桂格原片原味大燕麥片，還通過全穀標章認證。

圖、文／桂格提供

臺灣民眾膳食纖維普遍取不足，顯示全穀飲食還需大力推廣。社團法人臺灣穀物產業發展協會（以下簡稱臺灣穀物協會）多年來致力於提高全穀及非精製雜糧的攝取，為提供國人更多元的市售全穀產品參考，歷經三個月申請審查及籌備，今（12/27）正式宣布已有首批全穀標章驗證通過，明年開始，民眾將有更快速辨識全穀產品的參考標準。

一般來說，胚芽及麩皮雖只佔穀物的10～20%，但卻有微量營養素如維生素B群、維生素E、多元不飽和脂肪酸，以及相當含量的膳食纖維與植化素（生物活性物質）。國健署資料顯示，民眾因為對全穀認知不足、挑選困難，導致全穀飲食不普及，因此，推動全穀標章驗證制度勢在必行。臺灣穀物協會則依據衛福部「全穀產品宣稱及標示原則」規定並參考歐美各國作法，以「每份產品全穀所佔公克數」訂定驗證標準，全穀標章以「全穀100」、「全穀51+」或「含25%+全穀」三種數字呈現，分別代表全穀百分比為100%、51%以上、或25%以上，數字越高代表該產品全穀比例越高，幫助民眾自我評估每日食用全穀含量是否足夠。

主導全穀標章啟動的臺灣穀物協會第四屆理事長賴喜美表示，此次全穀標章推動獲得不少廠商積極響應，而桂格燕麥片是成功獲得臺灣全穀標章驗證的首家品牌大廠，通過的品項主要包括桂格即沖即食大燕麥片、桂格有機大燕麥片、桂格原片原味大燕麥片等類別產品，獲得100%全穀含量之「全穀100」標章。期盼未來更多廠商響應加入全穀標章驗證行列、共同推動全齡飲食健康。

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