迎接春節慶團圓　蘇澳漁會推限量2580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

▲蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你春節慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接春節慶團圓，推出限量2千盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，物超所值每盒原價2880/盒，搶鮮購優惠價2580/盒，禮盒有漁會精選白鯧、鮮甜軟絲等8種新鮮膨派魚貨，漁會理事長蔡源龍4日代言，品質由漁會掛保證；另，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。

漁獲大滿載，春節慶團圓，大家所期待的鱻宴海鮮禮盒及白腹鯖魚禮盒來囉，蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，鑑於市售海鮮漁獲價格飆漲，且品質優劣參差不齊，蘇澳區漁會為消費者嚴格把關，嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，內容物品項包括 :白鯧、生鮮干貝、 花枝丸、白腹鯖魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、大草蝦、及鬼頭刀香腸共計8大項，特別推薦新品的鬼頭刀香腸，是蘇澳現撈鬼頭刀結合國產豬，蹦出新滋味，新鮮美味不油膩，東部沿岸大草蝦鮮甜彈牙，新鮮澎湃，先搶先贏，供您及家人營養所需，當令美味佳餚一次購足。

「鱻宴搶鮮集錦禮盒」即日起開始推出特惠活動；原價：2880/盒，搶鮮購優惠價：2580/盒，限量2000盒。加入蘇澳區漁會LINE生活圈(ID:@azs6931n)訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先 ! 即日起至售完為止。



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※出貨後約2~3天到貨

（因年節將至貨量及交通因素，怒無法指定到貨時間）