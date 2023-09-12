蘇澳漁會推中秋「鱻宴集錦禮盒」　8款海鮮優惠價1780元

中秋節與國慶日將爽放連假，不過上班族可要先熬過下周六（23日）的補班日。一名網友查看行事曆，表示明（2024）年連假只剩下4個，話鋒一轉，他也直言「吵到沒有連假了！對我們服務業來說是沒差！」文章引發網友回應，「這樣也好，才不會要出遊時被人家當盤子...要連假就自己請假！」