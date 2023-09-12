蘇澳漁會推中秋「鱻宴集錦禮盒」　8款海鮮優惠價1780元

▲蘇澳區漁會中秋「鱻宴搶鮮集錦禮盒」有透抽、霸王白蝦、生鮮干貝、鬼頭刀魚排、午仔魚、鯖魚片、花枝丸、飛魚卵香腸共8大項。（圖／記者游芳男攝，下同）
記者游芳男／宜蘭報導
中秋節慶團圓家戶烤肉聚會，蘇澳區漁會助漁民推銷漁貨，推出漁貨搶鮮購專案，白腹鯖魚片禮盒(160g/片，12入)原價720元，限量優惠價600元，以及嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」容物品項包括 : 漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮干貝、鬼頭刀魚排、午仔魚、鯖魚片、花枝丸、飛魚卵香腸共計8大項，原價1980/盒，搶鮮購優惠價1780/盒，預購限量1500盒。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍表，白腹鯖魚片禮盒，是內行人才知道俗稱的扁仔青飛，也就是白腹鯖魚片，油脂更豐厚，更好吃。另為讓大家在中秋團圓能當令美味佳餚一次購足。，即日起開始推出預購特惠活動；鱻宴集錦盒原價:1980/盒，搶鮮購優惠價:1780/盒，預購限量1500盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先 ! 即日起至售完為止。
蘇澳區漁會網路商城https://www.afish.com.tw
預購服務專線: 03-9972808
※鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上(同一地點)免運費
宅配出貨日期：9/18~9/22(出貨後約2~3天到貨)
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