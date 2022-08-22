蘇澳漁會推中秋超值海鮮禮盒　鱻宴搶鮮集錦及國產讓你一次購足

▲▼蘇澳區漁會推超值的鱻宴搶鮮集錦禮盒及國產禮盒，當令美味佳餚要大家一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

漁獲大滿載，蘇澳區漁會為消費者嚴格把關，推出國產漁貨搶鮮購專案，吃國產魚、顧漁民、愛台灣兩種禮盒，一、限量1500盒，原價1980/盒、搶鮮購優惠價1780/盒的「鱻宴搶鮮集錦禮盒」；二、國產禮盒原價1230/盒、優惠價999元（龍虎石好斑魚、白帶魚、竹筴魚）禮盒，當令美味佳餚要大家一次購足。

蘇澳區漁會表示，中秋推出的嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，內容物品項包括：黑鮪魚排、龍虎石斑魚、漁夫船凍透抽、船釣白帶魚卷、鯖魚片、鮮凍白蝦共計6大項，特別推薦南方澳黑鮪魚腹肉魚排，可以切條狀或骰子狀香煎（像煎牛排的方式），香煎的時候再放一點鹽巴或起鍋後再沾胡椒鹽吃也可以，配加一些爆香過的蒜片更好吃！

國產禮盒內容物：1尾龍虎石好斑魚、2包白帶魚、3尾竹筴魚。

漁會即日起開始推出預購特惠活動，鱻宴集錦盒原價：1980/盒，搶鮮購優惠價：1780/盒，預購限量1500盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先！即日起至售完為止。

蘇澳區漁會網路商城https://www.afish.com.tw

預購服務專線: 03-9972808

國產禮盒含運優惠999元送到家。

鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費

宅配出貨日期：8/29-31,9/1-2（出貨後約2~3天到貨）