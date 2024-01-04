石川強震84死！日相岸田：將撥款「約40億日圓」支援　熊本地震2倍

▲ 日相岸田文雄宣布，將撥預備金因應災情。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本石川縣元旦強震至今造成84人死亡，4日下午72小時黃金救援時間已過，但仍有至少79人失聯，救援物資也因道路坍方難以送達。首相岸田文雄稍早宣布，9日的內閣會議上將批准挪用約40億日圓規模的預備金，用於因應地震災情。

綜合朝日電視台等日媒，岸田4日下午在地震緊急災害對策本部會議過後，在官邸召開記者會宣布，為加強對災區的支援，將於9日在內閣會議上決定用於賑災的預備金，規模仍在評估，有可能達到40億日圓（約新台幣8.6億）。

這筆預備金除用於救援物資，也將用來加強禦寒、避難所對策等，至於金額規模，岸田提及2016年熊本地震的23億日圓、2018年7月暴雨的20億日圓、2020年7月暴雨的22億日圓等案例，稱這次的金額「應該接近翻倍」。

另據每日新聞，石川縣在4日傍晚的災害對設本部會議上說明，截至下午3時，該縣因強震死亡的人數已達84人，包括輪島市48人、珠洲市23人、七尾市5人、穴水町4人、能登町2人、羽咋市1人及志賀町1人。

失聯者則有79人，其中輪島市和珠洲市各有逾30人仍下落不明，災區搜救工作仍在持續。