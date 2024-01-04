村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

▲南投縣立法委員第二選舉區公辦政見發表會今天下午登場，綠營蔡培慧和藍營游顥正面交鋒。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數衝刺，南投縣選舉委員會今天舉辦第二選區立委候選人政見發表會，近期不斷互相攻擊彼此買票的國民黨游顥和民進黨蔡培慧，今天發言仍離不開賄選，游顥痛批綠營雙標又操弄恐中情緒，為遭檢調以違犯《反滲透法》查辦的基層民代、村長抱屈，蔡培慧則反擊遭查辦者都是游團隊成員，且已列被告交保，也反諷他是促統深藍代表人物洪秀柱的「小跟班」、再度質疑其競選資金來源。

游顥發言時表示，最近一直被討論的熱門議題就是中共介選，檢察總長更曾在去年12月29日的新聞稿中呼籲參加中國大陸或其他國家的旅遊，不要再跟選舉搆上關係，以免引起國人不必要的疑慮；但他認為中共介選其實並不可怕，可怕的是民進黨執政操弄恐中，無視於南投縣民需求，導致農產品滯銷、觀光客不來，讓他覺得非常難過。

游顥強調，前竹山鎮民代表暨縣府機要秘書林孟麗和許多村里長，只是熱心服務地方、赴對岸從事一般交流並行銷農產品，卻因為是國民黨籍就被檢調搜索、被司法恐嚇、還要花錢交保打官司；但過去陳菊曾與上海市長韓正和國台辦副主任張志堅碰面、蔡英文曾與大陸國務院故副總理錢其琛碰面、謝長廷跟董建華、賴清德跟上海市長楊雄都碰過面，「綠營赴陸吃香喝辣是交流，別人赴陸行銷農產品就是賣台嗎？」

針對綠營先前提告以贈送集集鎮民聯名廚餘桶，游顥再度解釋是鎮公所請他在5到6月向縣府爭取廚餘桶宣導品計畫，卻被沒為集集爭取過一毛錢的蔡培慧團隊說是買票賄選，並續批蔡培慧口口聲聲反賄選，但昨天被踢爆在競選期間贈送選民每包重逾5公斤、要價150至250元，還貼上自己姓名貼紙的大量包裝米，卻推稱是媒合捐贈慈善團體的物資，「這不是賄選，甚麼是賄選？」連昔日同黨戰友暨無黨籍立委候選人陳癸佑也疑似在臉書上指控蔡買票，他呼籲全民反賄選、還給南投乾淨的選風。

蔡培慧隨即上台回應，認為任何人從事政治工作都該本於誠信，但林孟麗本身就是游顥競選團隊成員，與另一位參與團隊的鹿谷鄉余姓村長都被檢調單位列為違反《反滲透法》的被告、20萬元交保，聯名廚餘桶也已立案調查，都是游顥賄選的依據，他應該出面說清楚，而不是牽扯到別人身上。

蔡培慧強調「我非常坦蕩」，說自己出身農村、半工半讀成為學者，會做事但不會選舉，而聽游顥說起自己身世背景，兩人應該都是家境不好，但只要從國道交流道下來，多達數十面最大的看板都是他的，競選經費從何而來也該有所交代，「不要只會做洪秀柱的小跟班！」