　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

▲南投縣立法委員第二選舉區公辦政見發表會今天下午登場，綠營蔡培慧和藍營游顥正面交鋒。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣立法委員第二選舉區公辦政見發表會今天下午登場，綠營蔡培慧和藍營游顥正面交鋒。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選倒數衝刺，南投縣選舉委員會今天舉辦第二選區立委候選人政見發表會，近期不斷互相攻擊彼此買票的國民黨游顥和民進黨蔡培慧，今天發言仍離不開賄選，游顥痛批綠營雙標又操弄恐中情緒，為遭檢調以違犯《反滲透法》查辦的基層民代、村長抱屈，蔡培慧則反擊遭查辦者都是游團隊成員，且已列被告交保，也反諷他是促統深藍代表人物洪秀柱的「小跟班」、再度質疑其競選資金來源。

游顥發言時表示，最近一直被討論的熱門議題就是中共介選，檢察總長更曾在去年12月29日的新聞稿中呼籲參加中國大陸或其他國家的旅遊，不要再跟選舉搆上關係，以免引起國人不必要的疑慮；但他認為中共介選其實並不可怕，可怕的是民進黨執政操弄恐中，無視於南投縣民需求，導致農產品滯銷、觀光客不來，讓他覺得非常難過。

▲南投縣立法委員第二選舉區公辦政見發表會今天下午登場。（圖／南投縣政府提供）

游顥強調，前竹山鎮民代表暨縣府機要秘書林孟麗和許多村里長，只是熱心服務地方、赴對岸從事一般交流並行銷農產品，卻因為是國民黨籍就被檢調搜索、被司法恐嚇、還要花錢交保打官司；但過去陳菊曾與上海市長韓正和國台辦副主任張志堅碰面、蔡英文曾與大陸國務院故副總理錢其琛碰面、謝長廷跟董建華、賴清德跟上海市長楊雄都碰過面，「綠營赴陸吃香喝辣是交流，別人赴陸行銷農產品就是賣台嗎？」

針對綠營先前提告以贈送集集鎮民聯名廚餘桶，游顥再度解釋是鎮公所請他在5到6月向縣府爭取廚餘桶宣導品計畫，卻被沒為集集爭取過一毛錢的蔡培慧團隊說是買票賄選，並續批蔡培慧口口聲聲反賄選，但昨天被踢爆在競選期間贈送選民每包重逾5公斤、要價150至250元，還貼上自己姓名貼紙的大量包裝米，卻推稱是媒合捐贈慈善團體的物資，「這不是賄選，甚麼是賄選？」連昔日同黨戰友暨無黨籍立委候選人陳癸佑也疑似在臉書上指控蔡買票，他呼籲全民反賄選、還給南投乾淨的選風。

▲南投縣立法委員第二選舉區公辦政見發表會今天下午登場。（圖／南投縣政府提供）

蔡培慧隨即上台回應，認為任何人從事政治工作都該本於誠信，但林孟麗本身就是游顥競選團隊成員，與另一位參與團隊的鹿谷鄉余姓村長都被檢調單位列為違反《反滲透法》的被告、20萬元交保，聯名廚餘桶也已立案調查，都是游顥賄選的依據，他應該出面說清楚，而不是牽扯到別人身上。

蔡培慧強調「我非常坦蕩」，說自己出身農村、半工半讀成為學者，會做事但不會選舉，而聽游顥說起自己身世背景，兩人應該都是家境不好，但只要從國道交流道下來，多達數十面最大的看板都是他的，競選經費從何而來也該有所交代，「不要只會做洪秀柱的小跟班！」

ET快訊
台南離奇命案！男子訪友飲酒爭執互毆　竟一覺不起
重機女神走紅前「大量清涼內衣照」被起底！　認了：自己發的
快訊／7縣市低溫特報　今夜到明晨「最冷下探10°C」
最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事
日本強震失蹤增至179人　婆婆被「活埋72小時」獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

國民黨基隆大造勢3萬人挺　侯友宜：政黨輪替該換人做看看了

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

彰化「自來水衝破柏油」　馬路瞬間隆起石塊炸開

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

國民黨基隆大造勢3萬人挺　侯友宜：政黨輪替該換人做看看了

村長赴陸遭查辦...游顥批綠雙標　蔡培慧反批促統洪秀柱小跟班

氣溫急降　南消強化防範一氧化碳中毒宣導

旗海重現！林沛祥基隆團結勝利大造勢　侯友宜、韓國瑜大咖合體

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局助攻產業工安　首創消防補助計畫加速企業永續

尋找猴硐煤鄉黑金寶藏　新北再現昔日礦業坑道記憶

新北5年新建啟用97公有停車場　今年將再添4立體停車場

新北石門草里漁港x茶山步道　港內垂釣品嚐在地茶品

不用跑日本！基隆「類富士山照」1.3萬人朝聖：真的很像

先探／戰勝元月行情贏家心法

先探／謝金河：股價漲多就是最大的利空

愛國教育法生效？美媒：外籍教師成群結隊離開中國　引發家長擔憂

愛吃葡萄又怕容易壞掉　農糧署教「3保存妙招」完美嘗鮮

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

由街頭跳進奧運大舞台！　桃園大廟景福宮贊助霹靂舞出國比賽

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

地方熱門新聞

國民黨基隆大造勢　侯友宜：該換人做看看了

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

南投村長赴陸遭查辦　游顥和蔡培慧政見會交鋒

南消強化防範一氧化碳中毒宣導

桃園大廟景福宮　贊助霹靂舞出國比賽

日本佛系歌手藥師寺寬邦除夕演唱在這裡！　歌迷直呼集合

新北經發局首創消防補助加速企業永續

2024首場象限儀座流星雨來了

屏二選區立委選情激烈　屏東檢警重兵維安+查賄

「台南四百」提袋超吸睛

澎湖立委三搶一　藍綠交鋒

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

啟英高中頒發168萬獎助學金　張善政致謝

物流車被拒保！公會：恐讓貨運業陷困境

更多熱門

相關新聞

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

基隆團結造勢　侯友宜韓國瑜大咖合體

基隆立委候選人林沛祥於今（4日）晚間在基隆舊麵粉廠舉行「總統立委團結勝利大會」，藍營大咖齊聚，總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國瑜、馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市長蔣萬安，共同為2024衝刺全體總動員，現場吸引各方青年響應，還有人是揪團來參加，即便現場僅14度的低溫，卻絲毫不減支持群眾的熱情。

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

選戰觀察／侯康勝選只缺東風？　國民黨欠選民一個「棄柯」理由

王婉諭長期關注居住正義　民團力挺

王婉諭長期關注居住正義　民團力挺

障權會街頭助講：票投認真的王婉諭

障權會街頭助講：票投認真的王婉諭

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

綠委「唯一對手」喊目標拿0票　呼籲「懇請賜票給其他優秀候選人」

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024南投縣立委蔡培慧民進黨游顥國民黨政見發表會

讀者迴響

熱門新聞

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

高纖蔬菜排行出爐！第一名是血管清道夫

百靈果凱莉懷孕了！　驚訝曬超音波「but老公還沒有ready」

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

最會抓偷吃「5星座」！第六感準爆　千萬別做壞事

啪啪4年「不到1分鐘結束」　她崩潰：男友天天打手槍

丫頭傻眼否認分居！解答「決定結束」PO文真相

7縣市低溫特報　最冷下探10°C

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

丫頭被傳4年婚姻分居

日網熱搜「台灣救援隊」　岸田文雄曝原因

妹子搭車被載到陌生地！運將突拿出好幾個保險套

更多

最夯影音

更多
張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了

張誌家回家了！母姊帶骨灰返台　哥曝他「心中1遺憾」：等不到了
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面