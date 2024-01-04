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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠追打侯友宜新莊土地！　新北市府酸：都更不懂歡迎賴辦揪團報名

▲▼侯友宜召開「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜家族新莊土地，不斷被綠營攻擊。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨近日針對國民黨總統候選人侯友宜家族新莊土地追打，新北市政府強調，已經連續第七天重申，該土地，基地條件根本不符合新北市都市更新單元劃定基準，都市更新條件涉及甚廣，絕對不是圖上畫畫假設編造，就可以混淆視聽。市政府大酸，民進黨發言人勿一再用假設性議題編造謊言、混淆視聽，歡迎快揪團報名「都市更新推動師」課程。

新北市表示，已經連續第七天重申，新莊復興段253、254地號土地，基地條件根本不符合新北市都市更新單元劃定基準，就算加入249-1臨路長度也不足20米，依舊不符合都更的條件，也不是市府公告之更新地區。既然沒有都市更新就不會有容積調整之適用。

「一再胡亂爆料，浪費社會資源」，新北市政府城鄉局長黃國峰呼籲，都市更新條件涉及甚廣，絕對不是圖上畫畫假設編造，就可以混淆視聽，趕快報名揪團來上課，或許還可以變得更專業。

有關都市更新基地整合事宜，黃國峰無奈表示，土地整合涉及面向很多，土地所有權人意願才是關鍵，也涉及很多建築專業等，不是拿著一張地籍圖、憑藉製造假議題就可以成案都更，身為公眾人物這樣一派胡言、誤導市民、譁眾取寵，真的是市民樂見的嗎？

黃國峰大酸回應，倘若賴競辦發言人們，對都市更新議題如此感興趣，建議儘速報名本府「都市更新推動師」，儘早上課儘早了解，也可以來扮演政府與民間溝通的橋樑，或者線上連署15人，新北市的住都中心也會到各地區舉辦相關說明會，歡迎加入都更生力軍。
 

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