「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫跳腳切割...發出「無限期封殺令」

▲新北國中生遭殺身亡，校內今設置追思小站 。（圖／教育局提供）

記者張君豪、陳以昇／新北報導

新北市某高中部附設國中，發生國三男學生遭刺頸致死案，涉嫌持彈簧刀加害的未成年15歲「乾哥」被少年法庭裁定收容少年觀護所，「乾妹」責付家長帶回，據指出，「乾哥」長時間都對外聲稱自己是天道盟及華山會份子，不過事情發生後，相關黑幫都立即切割否認「乾哥」是幫會成員，同時下達「封殺令」，無限期禁止收納這名「乾哥」，以免遭「池魚之殃」。

涉嫌持彈簧刀刺殺同校國三同學的「乾哥」，為了幫「乾妹」出頭犯下駭人的殺人案，案發後還無悔意，少年法庭依少年事件處理法裁定收容少年觀護所，涉嫌教唆的「乾妹」責付家長帶回。

據指出，這名「乾哥」長期以來都對外宣稱自己是「天道盟」及「華山會」成員，但事發後，由於案情引爆社會關切與批判，新北院更挨轟「只會保護加害人，甚至連總統蔡英文都發聲，要向逝去的學生與其家屬，致上最深的哀悼及慰問，因此近期道上也傳出，兩個幫會都立即進行切割，對外否認「乾哥」是其成員。

最新的道上消息更傳出，兩個幫會的大哥進一步發出「封殺令」，無限期禁止幫會收納「乾哥」為成員，以免遭到檢警抄剿而受「池魚之殃」。