快訊／國三生遭割頸「新北院挨轟擺爛」！　乾妹赴警局做筆錄了

▲國三生在校園內遭割頸殺害一案，引發社會關注。（圖／記者戴上容攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市某高中附設國中部日前發生學生殺人案！一名國三生在校替「乾妹妹」出氣，竟持彈簧刀猛砍隔壁班男同學，短時間內連續出手10刀奪命。案發後新北地院裁定乾哥收容、乾妹責付。4日有媒體披露，警方認為同案被責付的少女涉及勾串證人，2度聲請強制少女到案說明或搜索保全證據，都被法官駁回，認為新北地院有擺爛之嫌。據了解，稍早乾妹在律師的陪同下，已前往警局完成筆錄，目前人已離開現場。