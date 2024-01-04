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快訊／李正皓踢爆張智倫涉賄3鐵證　一年「贊助」民間社團逾2000萬

▲李正皓今天透過臉書揭露3個「鐵證」，公佈張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪。（圖／李正皓提供）

▲李正皓今天指控張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪。（圖／李正皓提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

政治評論員李正皓今（4）踢爆，國民黨中和立委候選人張智倫每個月包紅包給各里里長「加菜」，一包紅包新台幣3000元起跳，每月花費55.8萬元，統計選舉1年花費超過669萬元；也會在里歌唱班、民防分隊餐敘、同鄉會開理監事會、中秋晚會，支持者文定節婚「送錢」，一整年參加民間社團活動「贊助」的紅包至少超過2000萬元，呼籲檢調查賄。

李正皓今天透過臉書揭露3個「鐵證」，質疑張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪，其一是張智倫從參選至今每個月例行包紅包給各里里長，因為中和總共有93個里，每個里每個月會辦兩次供餐活動，身家百億的張智倫每一次都會利用供餐活動以「加菜金」的名義包紅包給各里的里長，一包紅包3000元起跳，一個月包出去的加菜金總金額就是55萬8000元，經過統計，選舉一年光是花費在里長供餐的紅包金額就超過669萬。

其二，李正皓指出，透過張智倫團隊的內部吹哨者向自己所提供的行程截圖，可以清楚看到：「景南里舉辦國台語歌唱班贊助師資18000元」、「呂oo小姐與邱oo先生文定暨結婚典禮紅包26000元」、「新北市機車商業同業公會中和分會辦理第五屆會員聯誼餐會高粱2箱、水5箱、顧問費2萬元」，還有「中和積穗、員山、錦和民防分隊餐敘，顧問費各分隊各兩萬元」，以及「新北市中和彰化同鄉會舉辦第三屆第11次理事監事組長會議，致贈協會電腦一組，送高粱2瓶，紅酒4瓶」、「青年市社區舉辦112年中秋月圓歡樂嘉年華，贊助經費2萬元」等內容。

李正皓表示，以上這些截圖只是張智倫競選行程的冰山一角，可以清楚看到張智倫的競選方式就是極盡所能的把握每一個可以送錢的機會，里歌唱班送錢、民防分隊餐敘送錢、同鄉會開理監事會送錢、中秋晚會送錢，支持者文定節婚也送錢，一整年張智倫參加民間社團活動「贊助」的紅包至少超過2000萬。

李正皓質疑，對張智倫來說，選舉唯一的方法就是送錢，但張智倫沒有注意到的是，送錢的過程中司儀或是支持者高喊「張智倫，凍蒜！」這句話，就已經違反《公職人員選舉罷免法》第九十條之一規定，對於有投票權之人，行求期約或收受賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，也就是俗稱的賄選罪。

其三，李正皓說明，根據內部吹哨者提供的檢舉信，張智倫家族內部還有所謂的賄選名冊與代號，老闆是張慶忠、會計師是張智倫、叔叔是競選總幹事張國炎、會長是中和里長聯誼會會長謝森儒。他說，張智倫買票不意外，買票買的這麼囂張、這麼不遮掩，真的是前所未聞，他會把所有的資料全部移送檢調，同時呼籲，檢調機關必須在最短的時間內展開對於張智倫的搜索以及羈押動作。

▲李正皓今天透過臉書揭露3個「鐵證」，公佈張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪。（圖／李正皓提供）

▲李正皓今天透過臉書揭露3個「鐵證」，公佈張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪。（圖／李正皓提供）

▲李正皓今天透過臉書揭露3個「鐵證」，公佈張智倫涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》買票罪。（圖／李正皓提供）

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