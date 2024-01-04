美紐澤西州伊斯蘭教長遭槍殺死亡！一早倒臥清真寺外　嫌犯仍在逃

▲美國紐瓦克（Newark）伊斯蘭教教長謝里夫（Hassan Sharif）3日早晨遭到槍殺。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐澤西州紐瓦克（Newark）當地3日上午發生槍擊案，一名伊斯蘭教教長（Imam，又稱伊瑪目）在清真寺外身中多槍死亡，嫌犯仍在逃中。美媒引述執法部門消息人士指出，警方趕到時傷者已在停車場倒地不起，距離清真寺入口僅10英尺（3公尺），腹部與左臂都有槍傷。

根據美媒ABC、CBS報導，在紐瓦克穆罕默德清真寺（Masjid Muhammad）擔任教長的謝里夫（Hassan Sharif）3日上午6時15分左右遭到槍擊。紐瓦克公共安全部門主任佛拉格（Fritz Fragé）表示，謝里夫被送往大學醫院後情況危急。警方表示，他身中多槍，下午稍晚已不治身亡。

州檢察總長普拉特金（Matt Platkin）表示，調查人員目前不清楚犯罪動機，但現有證據還不足以表明是出於對穆斯林社群的偏見或國內恐怖主義行為。紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）則說，若未來有證據指向仇恨犯罪，在紐澤西州將是完全不可接受、應受譴責的，「我們將採取一切必要行動。」

▲當地穆斯林居民陸續抵達清真寺致哀。（圖／路透）

執法部門消息人士表示，調查人員正在徹查附近街道監視錄影器，並且分析掉落彈殼。這座清真寺是1957年在紐瓦克成立，是當地伊斯蘭教社區的基礎。美媒採訪了附近的基督徒，他們說經常會在清晨看到謝里夫，為每天的第一次禮拜做準備。

除了擔任教長（伊瑪目）之外，謝里夫也是一名美國公務員，自2006年以來在紐瓦克自由國際機場擔任了17年的運輸安全官員。而眾所周知，他是社區的擁護者，無論誰需要他，他都會出現伸出援手。當地一名穆斯林說，謝里夫會帶著大家為無家可歸者、毒癮者、酗酒者提供食物，每個月至少會有一次這種活動。