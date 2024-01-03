美槍手闖入科羅拉多州最高法院　連開多槍！保全遭奪走鑰匙

▲科羅拉多州最高法院大樓2日凌晨被一名男子破窗闖入，在大樓內連開多槍且縱火。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國科羅拉多州最高法院大樓發生槍擊事件，一名槍手於當地2日凌晨持槍威脅保全後闖入大樓，在樓梯間開了數槍並且縱火。根據警方說法，雖然槍手對法院建築造成「重大而範圍廣闊的破壞」，所幸在事件中無人受傷，44歲槍手案發後已經自首。

▲案發現場拉起紅色警戒線。

據華盛頓郵報等美媒報導，丹佛（Denver）警方表示，這起事件發生在凌晨1時15分左右，44歲男子奧爾森（Brandon Olsen）在科羅拉多州司法中心Ralph L. Carr Colorado Judicial Center附近街道發生2輛車相撞的車禍，據稱他當場掏槍指著另一輛車的駕駛，隨後從車禍現場逃逸。

當局指出，奧爾森後來開槍射穿司法中心東側的一扇窗戶，並從那裡闖進了最高法院大樓，他持手槍威脅一名未帶武器的保全，強行奪走了其他樓層的鑰匙，接著跑到7樓連開數槍。警方稱，奧爾森也在樓梯間縱火，但火勢很快就被丹佛消防部門撲滅。

▲科羅拉多州最高法院大樓窗戶遭開槍擊破。

警方聲明指出，奧爾森在凌晨3點左右撥打 911自首，並以搶劫、入室竊盜與縱火的罪名遭警方拘捕。目前當局未提供有關車禍或槍枝擁有者等訊息，但官員們表示，這起事件似乎與美國前總統川普被禁止參加科羅拉多州2024年大選初選後，引發一系列針對該州法官的死亡威脅事件無關。