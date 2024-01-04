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113年國中會考5／18、5／19登場　簡章明開放網路下載

▲▼國中會考補考，新北考區81人缺考、到考率92%。（圖／新北教育局提供）

▲113年國中教育會考將於5月18、19日登場。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年國中教育會考將於5月18、19日登場，教育部今指出，各考區簡章明起（1/5）在全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，透過國中教育會考網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章。教育部提醒考生留意後續報名、考試等試務期程。

教育部表示，113年國中教育會考，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘，再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8時20分開始。

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教育部說明，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以「十二年國民基本教育課程綱要」第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據，題型仍以單一選擇題為主，計分方式採三等級制，強化素養導向的試題設計，相關說明文件及試題範例可至國中教育會考網站下載。除了寫作測驗考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

教育部指出，國中應屆畢業生除經縣市政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免繳報名費，由就讀學校於3月7至9日集體報名。個別報名的非國中應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的非應屆畢業生，酌收報名費500元，於3月4至6日上網報名，並在3月7至9日親自到考區試務會報名。

此外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請。後續將於4月12日寄發准考證，6月7日寄發成績通知單及開放網路查詢成績。

教育部提醒，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。提醒考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，不可攜帶非應試用品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，以免違規。

▲國中教育會考考試日程表。（圖／教育部提供）

▲113年國中教育會考考試日程表。（圖／教育部提供）

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