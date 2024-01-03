86%海外學生考慮畢業留台工作　「高品質教育」是首要優勢

▲針對政府推出「新型專班」政策，86%海外學生考慮畢業留台工作。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

為招收優秀國際生來台就讀以及留用台灣，政府從今年起的5年內，投入52億預算。而根據最新公布的《2024國際招生藍海趨勢報告》，針對全球60個國家，超過兩千位準備出國攻讀學位及學習華語的學生調查，針對台灣推出「新型專班」政策，86%海外學生考慮畢業留台工作，其中「高品質的教育」是台灣吸引國際學生的首要優勢。

隨著新冠疫情退燒，國際交流也恢復，世界各國為爭取優秀國際人才，紛紛推出獎勵政策。教育部與國發會也在去年推出「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計從今年起到117年，5年投入52億預算，招收港澳僑生與各國境外生，在免學雜費、每月提供1萬獎助金，以及畢業後可在台高科技產業就業等條件配合下，希望5年可再多招1.8萬名優秀國際生。

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台灣國際文教創新交流協會則在今天公布《2024國際招生藍海趨勢報告》，針對藍海線上教育展觀展的國際學生進行網路問卷調查，今年共計全球60個國家，超過兩千位擬出國攻讀學位及學習華語的學生填寫。

針對行政院在今年啟動「產學獎助金」政策，調查顯示，高達86%海外學生考慮畢業留台工作。至於畢業後的規劃與期待，國際學生最希望能夠「進入合適產業」（21.9%）、「快速就業」（21.6%）及「高就業率」（16.9%）。另有14%受訪者希望，在台灣留學的經歷對於下一個階段求學深造，能有加分的效果。

面對全球人才競爭態勢，調查顯示，台灣吸引國際學生的三大優勢為「高品質的教育」（24.75%）、「安全的環境」（15.4%）及「學習華語的機會」（14.47%）。至於台灣經常訴求的「更可負擔的學費」（10.4%）及「台灣地理位置便利」（4.49%），則似乎較未獲得受訪者重視。

▲台灣「高品質教育」是吸引國際生的首要優勢。（圖／台灣國際文教創新交流協會提供）

有意出國攻讀學位的受訪者，調查顯示，最看重大學是否具備「獎助學金」（24.37%）、「全英課程」（17.28%）及「優良教學品質」（14.45%）。而對學習華語感興趣的海外學生，除了「獎助學金」（23.25%）及「優良教學品質」（15.95%）外，學校是否具備良好的地理位置（10.6%），也是影響他們留學決策重要因素。

至於境外學生預計攻讀的學位別，調查顯示，學士佔46%，碩士佔44%，博士佔10.1%。攻讀學位的前五大熱門領域，以商管領域最受歡迎，佔20.2%，醫藥衛生及社會福利居次，14.1%，其次分別為工程製造及營建12.9%、資訊通訊科技12%、教育9.85%

中正大學國際處國際長許華孚表示，最近政府推行STEM與半導體新型專班，希望更多境外學生能藉由政府與企業獎學金的補助來台就學，並進入產業鏈，提升臺灣產業實力，各校應持續積極推動境外招生，厚植外籍科技人才留台。

▲約6成國際生期待，畢業後能順利就業。（圖／台灣國際文教創新交流協會提供）