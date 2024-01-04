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強震重創日本石川！超商啟動募款活動　捐款步驟一次看

▲▼全台7-ELEVEN門市ibon便利生活站慈善專區開設「日本能登半島震災專案」。（圖／7-11提供）

▲7-11把愛找回來公益募款平台與衛生福利部合作啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款活動，明（5）日08：00起啟動募款至1月19日23：59止。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今年元旦日本石川縣發生規模7.6強震，重創當地多處道路坍方、建築物毀損，各避難所也面臨物資嚴重缺乏的問題，急需外界伸出援手。超商將在明（5）日08：00起啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款活動，民眾24小時可就近至全台6800多間7-11門市ibon便利生活站捐款，幫助日本受災民眾度過這個艱難的時刻。

7-11把愛找回來公益募款平台自1988年起長期關注海內外社會議題，逢重大災難有緊急募款需求時，以最安心即時的捐款管道，集結全民愛心將資源送進災區救援與重建。明（5）日08：00起，7-11把愛找回來公益募款平台與衛生福利部合作啟動「日本能登半島震災專案」緊急募款活動，為期15天，募款將持續到1月19日23：59止，民眾可依操作流程完成每筆100元至20000元不等的捐款，且善款不收取手續費，款項全數投入災區救援及重建工作。

7-11 ibon便利生活站捐款步驟：於機台首頁右欄點選「日本能登半島震災專案」快捷鍵，或首頁點選「儲值/繳費」→慈善捐款→「日本能登半島震災專案」→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成。

▲▼全台7-ELEVEN門市ibon便利生活站慈善專區開設「日本能登半島震災專案」。（圖／7-11提供）

▲全台7-11門市ibon便利生活站慈善專區開設「日本能登半島震災專案」，簡單步驟就能完成捐款，且不收手續費。

除了至超商捐款之外，也可利用以下捐款專戶進行捐款：

一、國內：

(一)臺灣銀行(004)，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」：網路銀行、自動櫃員機(ATM)、臨櫃辦理。
(二)「中央銀行國庫局」，帳號270750，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理。
(三)郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名「衛生福利部賑災專戶」：臨櫃辦理、自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。
(四)四大超商門市：除了上述7-11的ibon之外，全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go也提供捐款服務，捐款名稱為「日本能登半島震災專案」。

二、國外：「兆豐國際商業銀行國外部」，帳號007-09-11868-0，戶名「衛生福利部賑災專戶」

民眾捐款請指定用途：「日本能登半島震災專案」，於公告期間，衛福部賑災專戶之捐款，如無指定其他用途，一律視為該專案捐款。為製發收據，請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至(02)8590-6065，聯絡電話：衛生福利部(02)8590-6666分機6648、6649。

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關鍵字：

捐款石川強震能登半島7-11

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