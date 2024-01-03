搶吃夯番薯尬梅香椒鹽！　超商最新「9款青花驕聯名鮮食」一次看

▲青花驕最新9款聯名鮮食來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

嗜辣者準備衝嚐鮮！看好台灣人愛吃辣，有超商再度攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出全新9款現烤美食、冷凍袋裝小吃，像是有青花椒麻辣金磚、青花椒麻豬肉串，還把人氣「夯番薯」搭配以江津青花椒粉與梅粉的「青花椒梅香椒鹽」，打造鮮麻椒香與香甜番薯的罪惡組合，1月10日起於全門市上市。

▲夯番薯佐青花椒梅香椒鹽帶有些許麻椒香。

▲必吃青花椒麻豬肉串。

「全家X青花驕」最新9款聯名鮮食來了，首推「夯番薯佐青花椒梅香椒鹽」，香甜番薯撒上江津青花椒粉結合梅粉的「青花椒梅香椒鹽」，每一口都帶有些許麻椒香，凡購買夯番薯就送青花椒梅香椒鹽1包，數量有限、送完為止；再來必吃SOHOT炎選「青花椒麻豬肉串」，選用梅花豬肉串搭配辣椒醬調味，打造辣麻風味，肯定要吃。

▲現烤點心必吃青花椒麻辣金磚，右為青花椒麻鮪魚麵包。

除外還要吃現烤點心「青花椒麻辣金磚」，把熱銷香蒜金磚結合青花驕特製麻辣醬，濃郁麻辣滋味超涮嘴；鮮食部分則有「青花椒麻鮪魚麵包」內餡選用江津九葉青花椒入料調味，再淋上麻辣青花椒醬，口感麻而不辣，而「青花椒麻雞肉拌麵」的拌醬是以青花椒粉、丁香等香料打造獨特香氣，搭配炙烤腿肉丁、Q彈寬浪花麵，麻辣又好吃。

另外還有「青花椒麻嫩雞胸」、「青花椒麻辣川耳」及冷凍袋裝「青麻椒雪花牛肉麵」、「青花椒麻香酥炸雞球」等吃，1月10日起於全門市上市，至2月6日凡於全家購買青花驕聯名產品任1款，再送青花驕「鮮蝦滑」兌換券（限至青花驕門店內用消費使用）。

▲7-11攜手點點心推出3款全新甜口味商品。

另，7-11近日也攜手知名港點品牌「點點心」推出3款全新甜口味商品，每款新品都有點點心經典「豬仔」烙印，可愛也不行，口味部分有「金沙奶皇包（售價30元）」，內餡是噴漿金黃流沙內餡，口感鹹香好吃；而「港奶雙色饅頭（售價25元）」是經典港式奶茶延伸，選用香濃紅茶搭配煉乳還原經典港式風味；「黑糖芝麻包（售價25元）」咬下則是超香濃的黑芝麻內餡，口感細緻綿密。

以上3款聯名新品於全台1200家蒸食機門市限定販售，機台上方還藏有隱藏優惠QR code，掃描後可獲得點點心門市95折折價券。。