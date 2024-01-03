日本震災已65死！搶救黃金72小時　岸田下令自衛隊搜救人力倍增

▲日本2024年1月1日發生「令和6年能登半島地震」，圖為石川縣輪島市災區空拍照。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本2024年元旦下午4時左右於石川縣發生規模7.6的「令和6年能登半島地震」，截至當地3日下午3時已增至65人死亡，隨著時間推移，死傷人數還在增加中。日本首相岸田文雄下達最新指示，要將自衛隊救援人力增加一倍規模至2000人，在 4日下午之前把握「災後黃金72小時」積極搜救。

▲日本石川縣能登地區發生規模7.6地震，消防直升機、消防人員與自衛隊都投入救災。（圖／達志影像／美聯社）

根據讀賣新聞等日媒報導，岸田文雄3日上午在首相官邸召開緊急災害對策本部會議，他指示「希望各位持續牢記著我們正在與時間賽跑的這一點，以人命為第一優先，全力展開救命、救援行動」。報導稱，當局考量到一旦到了4日下午超過災後「黃金72小時」，人員生存機率將迅速下降。

岸田文雄還表示，政府正在努力將地震災區的自衛隊人數從1000人增加一倍至2000人，搜救犬數量也將增加兩倍以上，另外，由於災區居民未來可能需要長期避難，支援受災戶的措施極為重要，近期將與災區的地方自治團體進行協商，下達更多指示，除了供應必要物資外，還將加緊修復能源、水利等基礎設施。

▲日本7.6強震地面裂出幾條大縫。（圖／路透）

針對海上保安廳飛機在空運救災緊急物資途中，於羽田機場與客機發生相撞的5死事故，岸田文雄則說他已經接獲相關報告，對於為了救災而罹難的5名海保人員表達深刻敬意與感激，並為他們祈求冥福。他也補充，透過各個政府機構合作，已經彌補了各項物資運輸，事故並未對救災造成整體性的影響。

日本石川縣「令和6年能登半島地震」截至當地3日下午3時，死亡人數已增至65人，其中包含輪島市32人、珠洲市22人、七尾市5人、穴水町2人、能登町2人、羽咋市1人，以及志賀町1人。據石川縣稱，該縣至少有182棟房屋完全或部分被毀。